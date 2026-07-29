Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони України Євген Хмара в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер.

Яку тактику обрала Україна?

Колишній голова СБУ пояснив, що має чітке бачення того, яка тактика може зробити військову кампанію України ефективнішою.

У мене в голові є реальна картина того, що використовується, що може бути використано проти ворога і що може бути найефективнішим у майбутньому,

– сказав Хмара.

Він також наголосив, що ключову роль у плануванні бойових дій відіграють ефективне управління ресурсами та логістика, які мають забезпечувати підрозділи необхідним обладнанням.

У Хмари також запитали, як Україні останнім часом вдається завдавати ударів по російській нафтовій галузі та іншій інфраструктурі.

Ми не можемо відповідати ударом на удар. Ми маємо діяти асиметрично,

– відповів він.

Як зазначають у Reuters, українські удари середньої та великої дальності, спрямовані насамперед по об'єктах нафтової промисловості, спричинили дефіцит пального в низці російських регіонів.

Під час інтерв'ю Хмара підкреслив, що удари по глибокому тилу Росії покликані завдати противнику збитків, які перевищують витрати України на проведення таких операцій.

Нагадаємо, 29 липня українські захисники повідомили про ураження інфраструктури російського НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", який розташований більш ніж за 1500 кілометрів від України. Після атаки БпЛА на території НПЗ виникла пожежа. За попередніми даними, було пошкоджено установку первинної переробки нафти – один із ключових об'єктів підприємства.

За декілька днів до цього, у ніч на 25 липня, також було атаковано Тюменський нафтопереробний завод у Тюменській області Росії.