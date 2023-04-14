Зеленский сменил начальника Центра специальных операций "А" СБУ

Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций. Теперь он будет заниматься борьбой с терроризмом, защитой участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.

Об этом говорится в указе президента №223 от 14 апреля.

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Отметим, что указом №222 президент уволил Сергея Дусика, занимавшего должность руководителя Центра спецопераций с мая 2020 года. До этого он возглавлял отдел Центра специальных операций "А" в Днепропетровской области.

Справка. Центр специальных операций по борьбе с терроризмом - это отдельный отдел СБУ, который выполняет задачи по пресечению терактов и действий, угрожающих безопасности государства, освобождению заложников, захвату опасных преступников, защите участников уголовного судопроизводства, работников судов и правоохранительных органов, членов их семей.

Что известно о Евгении Хмаре

О новоназначенном руководителе Центра Евгения Хмару известно не так много В марте 2019 пятый президент Украины Петр Порошенко наградил подполковника Хмару орденом Даниила Галицкого за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, высокий профессионализм и примерное исполнение служебного долга безопасности Украины.

Кадровые перемены в СБУ

Ранее Владимир Зеленский утвердил назначение Сергея Андрущенко первым заместителем главы СБУ. Еще больше кадровых изменений в СБУ произошло в начале марта. Тогда Владимир Зеленский утвердил увольнение нескольких сотрудников Службы безопасности Украины. В частности было уволено: