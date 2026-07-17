Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в беседе с 24 Каналом объяснил, как власти могут попытаться решить эту проблему на период военного положения. В то же время он предположил, что Хмару назначили лишь временно, пока продолжается поиск нового главы Минобороны.

Проблема с назначением Хмары

Решение возложить обязанности министра обороны на Евгения Хмару стало неожиданным, ведь ранее его рассматривали как возможного преемника Василия Малюка во главе СБУ. Теперь обязанности руководителя спецслужбы исполняет Евгений Поклад, поэтому кадровые изменения в Минобороны повлияли и на распределение должностей внутри Службы безопасности Украины.

Напомним! 16 июля Верховная Рада 289 голосами назначила Сергея Корецкого премьер-министром и сформировала новый состав Кабмина, в который Михаил Федоров уже не вошел в качестве министра обороны. Перед голосованием в Киеве и ряде других городов прошли акции в поддержку Федорова. После отставки он провел брифинг, на котором подвел итоги работы в Минобороны, назвал 22 реализованных направления и три задачи, которые завершить не удалось.

Главная проблема заключается в том, что министром обороны должно быть гражданское лицо. Это предусмотрено украинским законодательством и соответствует стандартам НАТО. В то же время президент уже использовал аналогичный механизм, когда на время военного положения разрешил назначать военных на должности первого заместителя и заместителей министра обороны.

Не удивлюсь, если будет принято решение не только в отношении Хмары, но и в отношении других военных, чтобы не переписывать базовый закон, а создать дополнительные возможности на период военного положения. Тактически это можно решить указом президента. С юридической точки зрения это, конечно, не совсем корректно, но такой вариант нельзя исключать,

– подчеркнул Чаленко.

Быстро назначить полноправного главу Минобороны будет сложно и из-за графика работы Верховной Рады, хотя при необходимости депутатов могут собрать раньше. Кандидатура Игоря Клименко не имеет достаточной поддержки даже внутри "Слуги народа", а сам он, по имеющейся информации, начал отказываться от должности из-за обстоятельств, при которых происходят кадровые изменения.

Я считаю, что Хмару назначили временно, до тех пор, пока не найдут преемника,

– сказал политолог.

Пока продолжается поиск нового министра, Хмара будет оставаться временным руководителем ведомства, а властям придется определить, как юридически оформить его полномочия.

Новая роль Федорова в команде Зеленского

Возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны сейчас выглядит маловероятным. Однако это не означает, что он полностью покинет президентскую команду, ведь для него могут найти другой формат работы.

Я не думаю, что Федорова снова выдвинут на пост министра обороны, учитывая нынешнюю ситуацию. Но не исключаю, что для него найдут другие форматы работы в президентской команде,

– пояснил Чаленко.

Пока неизвестно, какую именно должность могут предложить Федорову и будет ли она связана с направлениями, над которыми он работал в Минобороны. Дальнейшее решение будет зависеть от того, какое место для него определят после завершения кадровых перестановок.

Чаленко объяснил проблему с назначением Хмары в Минобороны: смотрите видео