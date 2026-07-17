Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко у розмові з 24 Каналом пояснив, як влада може спробувати розв'язати цю проблему на період воєнного стану. Водночас він припустив, що Хмару призначили лише тимчасово, поки триває пошук нового очільника Міноборони.

Проблема з призначенням Хмари

Рішення покласти обов'язки міністра оборони на Євгенія Хмару стало несподіваним, адже раніше його розглядали як можливого наступника Василя Малюка на чолі СБУ. Тепер обов'язки керівника спецслужби виконує Євгеній Поклад, тож кадрові зміни в Міноборони вплинули і на розподіл посад усередині Служби безпеки України.

Нагадаємо! 16 липня Верховна Рада 289 голосами призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром і сформувала новий склад Кабміну, до якого Михайло Федоров уже не увійшов як міністр оборони. Перед голосуванням у Києві та низці інших міст відбулися акції на підтримку Федорова. Після відставки він провів брифінг, на якому підбив підсумки роботи в Міноборони, назвав 22 реалізовані напрями та три завдання, які завершити не вдалося.

Головна проблема полягає в тому, що міністром оборони має бути цивільна особа. Це передбачає українське законодавство і відповідає стандартам НАТО. Водночас президент уже використовував схожий механізм, коли на час воєнного стану дозволив призначати військових на посади першого заступника та заступників міністра оборони.

Не здивуюся, якщо буде ухвалено рішення не лише щодо Хмари, а й щодо інших військових, щоб не переписувати базовий закон, але створити додаткові можливості на період воєнного стану. Тактично це можуть вирішити указом президента. Це юридично, звичайно, нечисто, але такого варіанта не можна виключати,

– наголосив Чаленко.

Швидко призначити повноправного очільника Міноборони буде складно і через графік роботи Верховної Ради, хоча за потреби депутатів можуть зібрати раніше. Кандидатура Ігоря Клименка не має достатньої підтримки навіть усередині "Слуги народу", а сам він, за наявною інформацією, почав відмовлятися від посади через обставини, за яких відбуваються кадрові зміни.

Я вважаю, що Хмару поставили тимчасово, до моменту пошуку наступника,

– сказав політолог.

Поки триває пошук нового міністра, Хмара залишатиметься тимчасовим керівником відомства, а владі доведеться визначити, як юридично оформити його повноваження.

Нова роль Федорова в команді Зеленського

Повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони зараз виглядає малоймовірним. Однак це не означає, що він повністю залишить президентську команду, адже для нього можуть знайти інший формат роботи.

Я не думаю, що Федорова знову подадуть на посаду міністра оборони з огляду на нинішню ситуацію. Але не виключаю, що для нього знайдуть інші формати роботи в президентській команді,

– пояснив Чаленко.

Поки невідомо, яку саме посаду можуть запропонувати Федорову та чи буде вона пов'язана з напрямками, над якими він працював у Міноборони. Подальше рішення залежатиме від того, яке місце для нього визначать після завершення кадрових перестановок.

Чаленко пояснив проблему з призначенням Хмари в Міноборони: дивіться відео