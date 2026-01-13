Об этом в интервью 24 Каналу отметила руководитель Центра поддержки аэроразведки, волонтер и общественный деятель Мария Берлинская, комментируя отставку Малюка. По ее словам, то, что он продолжит работать в составе этой структуры – положительная новость.

Общественный деятель вспоминает, что лично встречалась с Василием Малюком на рабочих собраниях. Говорит, что у нее остались хорошие впечатления от него, как от профессионала и человека, который действительно понимает выражение "служить народу Украины" и воплощала его.

"Мы говорим об управленце спецслужб, к которому с радостью приехали бы учиться из "Моссада", "Ми-6" и других, потому что, например, операция "Паутина" – беспрецедентная. СБУ провела десятки подобных, часть из них неизвестна, была осуществлена тайно", – озвучила Берлинская.

Сегодня возглавлять СБУ вместо Малюка пришел Евгений Хмара. Он был руководителем спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины и 5 января назначен временно исполняющим обязанности председателя СБУ.

По словам общественного деятеля, его она знает тоже как специалиста высокого уровня и отметила на том, что он выстроил эффективную команду в разных направлениях. Берлинская вспомнила, что после встречи с ним и его подчиненными сразу от слов он перешел к действиям, работа началась оперативно и была скоординирована.

С того, что и как делает Евгений Хмара, как он относится к своим людям, насколько качественно пытается организовать работу и у него это получается, то могу сказать, что СБУ получила достойное руководство,

– считает Берлинская.

По ее словам, если бы Малюка заменили на кого-то другого, условного Кузьмука, экс-министра обороны Украины, то это была бы настоящая трагедия. Общественный деятель подчеркнула, что Малюка и Хмару помнит как людей, которые тесно сотрудничали, поэтому она уверена, что их работа в пределах СБУ продолжится к лучшему.

Берлинская отметила, что позицию Малюка относительно его увольнения с должности руководителя СБУ она не знает, как и того, как он видит свою дальнейшую работу в составе Службы безопасности. Однако в очередной раз подчеркнула, что он профессионал, как и Евгений Хмара, поэтому убеждена, что они достойно будут работать на благо Украины, но теперь в разных ролях.

Они умеют показывать результат для страны, я им в этом искренне желаю успеха,

– озвучила руководитель Центра поддержки аэроразведки.

Как перестановки в СБУ комментируют эксперты?