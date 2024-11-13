"Обнулял" своих бойцов: на Луганщине ликвидировали известного российского командира-мясника

Под Луганском, неподалеку Кременной, погиб российский полковник Евгений Барисович Ладнов с позывным "Пионер". Российские военные рассказали, что он "обнулял" своих солдат за отказ в участии в "мясных" штурмах.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Дениса Казанского. Россияне сообщают, что полковник погиб в результате артобстрела.

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Что известно о гибели российского командира

Под Сватово 10 ноября погиб российский полковник Евгений Барисович Ладнов с позывным "Пионер". Он был командиром 19 танкового полка. Отмечается, что он погиб в результате артобстрела.

Евгений Ладнов / Фото Дениса Казанского

Казанский также предоставил скриншот с рассказом российского солдата о том, что после отказа военных идти в "мясной" штурм, Ладнов приказал всех, кто отказался, "обнулить".

Что рассказали российские военные о Ладнове / Фото Дениса Казанского

Казанский также предположил, что среди российских военных могли начаться самосуды, ведь накануне под Донецком при загадочных обстоятельствах погиб комбриг 5 бригады Павел Клименко, чкий также пытал своих бойцов и посылал на верную смерть.