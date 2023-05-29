Талантливый автор и светлый человек: под Бахмутом погиб журналист Евгений Осиевский

Под Бахмутом, где не первый месяц идут изнурительные бои, погиб защитник Украины и журналист Евгений Осиевский, который был родом из Кропивницкого. Случилось это 22 мая.

Защитник был автором научно-популярного журнала "Куншт" и журнала социальной критики "Спільне". По данным Института массовой информации, он стал 60-м медийщиком, погибшим в результате жестокой российской агрессии против Украины.

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Евгений Осиевский вместо учебы отправился на передовую

Как сообщили на фейсбук-странице Факультета истории, бизнес-образования и права Центральноукраинского государственного университета имени В. Винниченко, Евгений Осиевский сначала выучился на специальности "Политология", после чего поехал получать образование в Киев. Для этого он поступил в Киево-Могилянскую академию.

Однако после начала полномасштабного вторжения страны-оккупанта мужчина пошел защищать Родину. С фронта его ждала мама, которая теперь осталась одна.

Улыбчивый, добросовестный в учебе, прогрессивный, принципиальный и с активной жизненной позицией ... Таким мы тебя будем помнить!

– говорится в сообщении.

Прощание с героем состоится в Кропивницком

С журналистом, отдавшим свою жизнь за Украину, будут прощаться в его родном Кропивницком. Как сообщил друг Евгения Ярослав Ковальчук, прощание состоится в течение недели

22 мая погиб один из самых близких мне людей под Бахмутом. Верный товарищ и самый лучший человек для дискуссий о кино, комиксах и книгах в целом. Никакие слова не способны передать, какую пустоту это оставляет в моем сердце. Жень, спасибо за все разговоры и дружеские объятия,

– написал друг Евгения Осиевского.

В комментариях к сообщению друга защитника украинцы добавили много комментариев с воспоминаниями о мужчине. Его вспоминают как невероятно светлого, доброго, талантливого и бескомпромиссного человека, исполненного жизнеутверждающего оптимизма.

Также Ярослав Ковальчук подчеркнул, что его погибший друг обеспечивал свою маму. Так что пока не открыли для нее отдельный счет для помощи, мужчина призвал всех желающих помочь маме защитника материально переводить средства на его счет 4441114400868012. Однако при переводе нужно указать, что это для мамы Евгения Осиевского.

Как добавила тетя защитника Украины Юлия Слепых в комментариях и в собственном сообщении, прощание с Евгением состоится во вторник, 30 мая. Воздать честь защитнику можно будет в 9:45 на Дальневосточном кладбище, на Аллее Славы.