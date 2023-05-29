Захисник був автором науково-популярного журналу "Куншт" та журналу соціальної критики "Спільне". За даними Інституту масової інформації, він став 60-м медійником, які загинули внаслідок жорстокої російської агресії проти України.

Варте уваги 23 травня має стати державним Днем Героїв

Євген Осієвський замість навчання відправився на передову

Як повідомили на фейсбук-сторінці Факультету історії, бізнес-освіти та права Центральноукраїнського державного університету імені В. Винниченка, Євген Осієвський спершу вивчився на спеціальності “Політологія”, після чого поїхав здобувати освіту у Київ. Для цього він вступив до Києво-Могилянської академії.

Однак після початку повномасштабного вторгнення країни-окупантки чоловік пішов захищати Батьківщину. З фронту його чекала мама, яка тепер залишилась одна.

Усміхнений, сумлінний у навчанні, прогресивний, принциповий та з активною життєвою позицією… Таким ми Тебе будемо пам'ятати!

– йдеться у повідомленні.

Прощання з героєм відбудеться у Кропивницькому

З журналістом, який віддав своє життя за Україну, прощатимуться у його рідному Кропивницькому. Як повідомив друг Євгенія Ярослав Ковальчук, прощання відбудеться протягом тижня.

22 травня загинула одна з найближчих мені людей під Бахмутом. Вірний товариш і найкраща людина для дискусій про кіно, комікси і книги загалом. Жодні слова не здатні передати, яку пустку це лишає в моєму серці. Женю, дякую за всі розмови і дружні обійми,

– написав друг Євгена Осієвського.

У коментарях до допису друга захисника українці додали багато коментарів зі спогадами про чоловіка. Його згадують як неймовірну світлу, добру, талановиту і безкомпромісну людину, сповнену життєствердного оптимізму.

Також Ярослав Ковальчук підкреслив, що його загиблий друг забезпечував свою маму. Тож поки не відкрили для неї окремий рахунок для допомоги, чоловік закликав усіх охочих допомогти мамі захисника матеріально переказувати кошти на його рахунок 4441114400868012. Однак при переказі потрібно вказати, що це для мами Євгенія Осієвського.

Як додала тітка захисника України Юлія Сліпих у коментарях та у власному дописі, прощання з Євгенієм відбудеться у вівторок, 30 травня. Віддати шану захиснику можна буде о 9:45 на Далекосхідному кладовищі, на Алеї Слави.

24 Канал висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.