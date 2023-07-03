ВСУ уничтожили командира кадыровского отряда "Ахмат"

Украинские военные ликвидировали командира одного из отрядов спецподразделения Кадырова "Ахмат" – полковника Евгения Писаренко.

Звание полковника оккупант получил, когда работал в ОМОНа. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан сегодня, 3 июля. Когда именно и на каком направлении "задвоихсотили" наши защитники врага – не указывают. Что известно о Писаренко, рассказывает 24 канал.

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Успешно демобилизован командир отряда спецназа "Ахмат", полковник Евгений "Великий" Писаренко,

– говорится в сообщении.

Писаренко добровольно решил поучаствовать в войне, которую развязала Россия. Погиб оккупант во время "выполнения боевого задания".

В спецподразделении он был командиром одного из отрядов, до этого служил в Ставрополе.

В России уже оплакивают "героя"

В России потерю уже признали, помощник главы Чечни Апти Алаудинов и российские военкоры уже оплакивают гибель оккупанта.

"Спасибо родителям, которые вырастили такого "героя". Писаренко Евгений Валерьевич – Царства тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом, мой дорогой брат", – слезно написал Алаудинов у себя в телеграмме.

. "Ахмат" – спецподразделение в составе войск российской гвардии, дислоцирующееся в Чеченской республике и которым командует ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров. Этот отряд участвует в войне России в Украине. По данным СБУ "ахматовцы" пытали гражданских на временно оккупированных территориях.

К слову, по состоянию на 3 июля потери врага в войне достигли уже более 230 человек и эта цифра будет только расти, ведь контрнаступление ВСУ только набирает обороты.