Звання полковника окупант отримав, коли працював в ОМОНі. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан сьогодні, 3 липня. Коли саме і на якому напрямку "задвохсотили" наші оборонці ворога – не вказують. Що відомо про Писаренка, розповідає 24 канал.
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Успішно демобілізований командир загону спецназу "Ахмат", полковник Євген "Великий" Писаренко,
– йдеться у повідомленні.
Писаренко добровільно вирішив взяти участь у війні, яку розв'язала Росія. Загинув окупант під час "виконання бойового завдання".
В спецпідрозділі він був командиром одного із загонів, до цього служив у Ставрополі.
В Росії вже оплакують "героя"
В Росії втрату уже визнали, помічник глави Чечні Апті Алаудінов та російські "воєнкори" уже оплакують загибель окупанта.
"Спасибі батькам, які виростили такого "героя". Писаренко Євген Валерійович – Царства тобі небесного і нехай земля тобі буде пухом, мій дорогий брате", — слізно написав Алаудінов у себе в телеграмі.
До слова, станом на 3 липня втрати ворога у війні сягнули уже понад 230 вояк і ця цифра лише зростатиме, адже контрнаступ ЗСУ лише набирає оборотів.