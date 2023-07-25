Нанес личное оскорбление Путину, – руководитель штаба "РДК" допустил судьбу Пригожина

Судьба Евгения Пригожина может быть очень печальной. Все потому, что глава ЧВК "Вагнера" лично обидел Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу заявил руководитель штаба "РДК" Александр "Фортуна". Он отметил, что никогда еще не было два обращения российского диктатора к народу с разницей в два дня.

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"И когда было второе обращение, Путин очень понятно и четко дал понять, что у него есть личная обида на Пригожина", – подчеркнул руководитель штаба "РДК".

Мол, очень плохо, что существуют силовики, которые не до конца верны существующему режиму.

Евгению Пригожину нужно как можно скорее надевать шапку из фольги и исчезать в неизвестном направлении,

– отметил Александр "Фортуна".

Будет ли снова "поход" на Москву

По его мнению, ЧВК "Вагнера", вероятно, не пойдет на Москву еще раз.

"Возможно, какие-то отдельные представители, но как ЧВК, вероятнее всего, нет", – убежден руководитель штаба "РДК".

Все потому, что из ЧВК "Вагнера" в минобороны России ушли все наемники, кроме тех, кого не хочет видеть в своих рядах враждебное оборонное ведомство. Речь идет о ближайшем окружении Пригожина или людях, которые не могут попасть туда при определенных обстоятельствах. Например, из-за криминала и т.д.

Эти люди сейчас находятся в "подвешенном" состоянии. У них нет официального статуса, прозрачного источника доходов и тяжелого оружия. И никто это оружие давать им не торопится. В частности, Лукашенко.

"Все увидели, что способна не очень большая группа мотивированных людей по отношению к армии. Думаю, их ждет достаточно печальная судьба на фоне прошлого. Возможно, в Африку попробуют, позаниматься какими-то авантюрами. Наверное, это будет максимум", – убежден Александр "Фортуна".

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