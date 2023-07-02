Об этом 24 Каналу рассказал представитель политического крыла легиона "Свобода России" Алексей Барановский. Он объяснил угрозу кремлевскому диктатору со стороны Пригожина.

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Пригожин будет в игре

Евгений Пригожин остановился всего в 200 километрах от Москвы. Пройденный путь и минимальное сопротивление может свидетельствовать о том, что за ним действительно стоят какие-то влиятельные силы. Теперь они могут представлять главную угрозу Путину и бункерный руководитель изо всех сил будет пытаться найти нелояльных, чтобы их остановить.

"Это не значит, что завтра, когда трон под Путиным расшатается, Пригожин не решится сыграть свою игру или силы, которые за ним. Пока он жив, пока у него есть верные солдаты для Путина угроза не прекратилась", – пояснил Барановский.

Теперь Путину следует быть очень внимательным с Пригожиным. Он вполне реально может отнять должность у бункерного руководителя.

Он просто так из игры не выйдет. Рассматриваем его как главного конкурента за власть после Путина. Не силовиков, которые будут смотреть чья возьмет. Пригожин смотреть не будет. В любой момент он будет готов вступить в какой-то бой,

– предположил представитель "Свободы России".

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Вагнеровцев не избавятся

Что касается самих наемников ЧВК "Вагнера", Алексей Барановский отмечает: сейчас они могут уйти в тень. Возможно, закрепятся в Беларуси или уедут в Африку и там пересидят. Но избавиться от них уже невозможно.

"Это явление, как джин из бутылки, которого назад загнать невозможно", – добавил он.

Напомним, вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о якобы ударе российских войск по тыловым позициям его наемников. Он объявил борьбу с военным руководством России и отправился на Москву. Бывшему "повару Путина", вероятно, удалось захватить некоторые объекты в Ростовской и Воронежской областях. Впрочем, в 200 километрах от российской столицы он остановился. Где сейчас находится Пригожин – доподлинно неизвестно. Возможно, в Беларуси, как было сказано в предыдущих "договоренностях".

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