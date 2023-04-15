Пригожин начал доказывать, что поражение России в войне – это даже хорошо: почему именно – объяснили в ISW

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин недавно просил у кремлевского диктатора, чтобы тот закончил войну в Украине. Очевидно, что такие заявления раздавались из-за огромных потерь своих боевиков, однако Пригожин нашел другое маразматическое объяснение.

Американские аналитики Института изучения войны проанализировали заявление Пригожина. Собственно, в настоящее время глава террористов ставит информационные условия для использования провала российской армии в случае успеха запланированного украинского контрнаступления.

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Пригожин исключает возможность переговоров

Владелец ЧВК утверждает, что будущее контрнаступление Украины скорее удастся, чем провалится. Кроме того, он говорит, что эгоистическое российское "глубинное государство" сейчас находится в кризисе из-за неспособности российских военных быстро одержать победу.

Следовательно, российские элиты будут подталкивать Кремль к серьезным уступкам на переговорах, равнозначным измене российских интересов. Поэтому Пригожин прямо отверг идею каких-либо переговоров о прекращении войны и призвал россиян продолжать борьбу, даже если это приведет к поражению России.

Аргумент повара Путина, мягко говоря, странный. Он заявил, что любой сценарий, при котором Россия терпит поражение, приведет к волне "радикальных национальных чувств" в России. По его словам, это послужит катализатором для восстановления российского патриотизма и позволит русской нации пройти огневое крещение, необходимо, чтобы выйти победителем и победить Украину

Поэтому он настаивает на том, чтобы российские военные не прекращали боевые действия, несмотря на огромное количество потерь. Пригожин добавляет, что ослабление войны позволит "трансформированному украинскому государству политически противостоять Кремлю".

Нарвативы Пригожина противоречат планам Кремля

Российский националистический дискурс о приемлемости поражения России в Украине отклоняется от утверждений о необходимости уберечь Россию от унижений и позволить ей "сохранить лицо".

Аргумент Пригожина о том, что Кремль должен противостоять переговорам не совместим с идеей о том, что Кремлю нужно дать возможность сохранить лицо, чтобы он не осуществил массовую ядерную эскалацию.

Примечательно, что Пригожин – один из наиболее экстремальных лидеров мнений провоенной фракции России – считает, что Россия может потерпеть поражение в Украине и что такое поражение в краткосрочной перспективе на самом деле принесет ей пользу.

– говорится в отчете.

Комментарии Пригожина подчеркивают приоритет провоенного сообщества об активизации длительной борьбы с Западом. Аналитики считают, что эта повестка дня не продвигается с помощью термоядерного уничтожения.