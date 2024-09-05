Путин не готов к взглядам, кроме своего, – Зеленский о ликвидации Пригожина

Владимир Зеленский считает, что уничтожив Пригожина, Владимир Путин лишний раз доказал, что ему важна только оккупация Украины. Президент Украины отметил, что глава Кремля не готов к другим взглядам, кроме своего.

Напомним, что 23 августа 2023 года разбился частный самолет, который принадлежал главе ЧВК "Вагнера". Согласно одной из версий, авиакатастрофа могла произойти из-за обстрела самолета с земли.

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Как Зеленский прокомментировал ликвидацию Пригожина

Путин тем, что он уничтожил Пригожина, он снова доказал, что для него главное – оккупация Украины и разрушение всего, что ему мешает,

– подчеркнул Зеленский.

По словам президента, сначала Путин видел в главе ЧВК "Вагнера" патриота, впрочем, через некоторое время стало заметно, что у него есть собственное мнение.

"Путин не готов к другим взглядам, кроме своего. Поэтому ему (Путину – 24 Канал) было все равно и он его (Пригожина – 24 Канал) уничтожил", – отметил украинский лидер.

Он также добавил, что глава Кремля будет уничтожать любого, кто встанет на его пути. Зеленский подчеркнул, что Путину нет разницы, будет ли это гражданин России, или это граждане других стран.

"Это и есть Путин. Но главное, что тогда поход Пригожина, что сегодняшняя операция на Курщине говорит еще раз об одном и том же. У него есть несколько трупов, миллионы трупов, которые сейчас живы, но все они будут трупы в любом случае, все, кого он отправит на войну. У него (Путина – 24 Канал) нет армии, у него есть миллионы людей которых он заставляет идти и убивать украинцев", – резюмировал Зеленский.