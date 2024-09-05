Нагадаємо, що 23 серпня 2023 року розбився приватний літак, який належав главі ПВК "Вагнера". Відповідно до однієї з версій, авіакатастрофа могла статися через обстріл літака із землі.

Дивіться також Агент ФСБ і новий Пригожин? Хто такий Георгій Закревський і чи реальні його погрози Путіну

Як Зеленський прокоментував ліквідацію Прігожина

Путін тим, що він знищив Прігожина, він знову довів, що для нього головне – окупація України та руйнація всього, що йому заважає,

– наголосив Зеленський.

За словами президента, спочатку Путін бачив в главі ПВК "Вагнер" патріота, втім, через деякий час стало помітно, що у нього є власна думка.

"Путін не готовий до інших поглядів, окрім свого. Тому йому (Путіну – 24 Канал) було все одно та він його (Прігожина – 24 Канал) знищив", – зауважив український лідер.

Він також додав, що глава Кремля буде знищувати будь-кого, хто встане на його шляху. Зеленський підкреслив, що Путіну немає різниці, чи це буде громадянин Росії, чи це громадяни інших країн.

"Це і є Путін. Але головне, що тоді похід Прігожина, що сьогоднішня операція на Курщині говорить ще раз про одне й те саме. У нього є кілька трупів, мільйони трупів, які зараз живі, але всі вони будуть трупи у будь-якому випадку, всіх кого він відправить на війну. У нього (Путіна – 24 Канал) немає армії, у нього є мільйони людей яких він змушує іти та вбивати українців", – резюмував Зеленський.