Подобное произведение пропагандистского искусства может точно свидетельствовать только о двух вещах. О них 24 Каналу рассказал российский политтехнолог Аббас Галлямов.

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Очевидные факты

Хотя главарь вагнеровцев удивительно был немногословен, первое очевидное, о чем может свидетельствовать запись, – он жив. И при этом хочет выглядеть убедительно, подчеркнул Галлямов. Впрочем, Пригожин отмечает, что выполняет поставленные задачи, а значит, не является самостоятельным игроком.

Он выполняет задачи, которые ему кто поставил. Кто – не называет. Учитывая, что с Путиным он в конфликте, выглядит это странно,

– объяснил он.

Второй очевидный месседж – он обозначает для себя новый-старый "плацдарм". То есть теперь занимается Африкой.

"Удивительно, что в качестве врагов он называет ИГИЛ, "Аль-Каиду" и ни слова не говорит об Украине", – подчеркнул политтехнолог.

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Вероятные двойные цели

С другой стороны – непонятно, в чьих интересах записано данное видео. Можно предполагать, что Кремль таким образом демонстрирует, мол, Пригожин вдали от России. А главарь вагнеровцев согласился на это "выступление" в обмен на деньги.

"Возможно наоборот. Пригожин в рамках этого соглашения чем-то недоволен и решил их немного "дергать за усы". Мол, он может вернуться в медиапространство и тогда не поздоровится Кремлю", – предположил Аббас Галлямов.

Он добавил, что такое появление Пригожина может и свидетельствовать о провале "проекта" в Беларуси, где террорист должен находиться вроде бы по договоренностям Лукашенко и Путина. Но при этом ему ничто не мешает снова вернуться туда.

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