Подібний витвір пропагандистського мистецтва може точно свідчити лише про дві речі. Про них 24 Каналу розповів російський політтехнолог Аббас Галлямов.

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Очевидні факти

Хоча ватажок вагнерівців на диво був небагатослівний, перше очевидне, про що може свідчити запис, – він живий. І при цьому хоче виглядати переконливо, наголосив Галлямов. Утім, Пригожин зазначає, що виконує поставлені завдання, а отже не є самостійним гравцем.

Він виконує завдання, які йому хтось поставив. Хто – не називає. Враховуючи, що з Путіним він в конфлікті, виглядає це дивно,

– пояснив він.

Другий очевидний меседж – він позначає для себе новий-старий "плацдарм". Себто тепер займається Африкою.

"Дивно, що у якості ворогів він називає ІДІЛ, "Аль-Каїду" і жодного слова не каже про Україну", – підкреслив політтехнолог.

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Ймовірні подвійні цілі

З іншого боку – не зрозуміло у чиїх інтересах записане дане відео. Можна припускати, що Кремль таким чином демонструє, мовляв, Пригожин далеко від Росії. А ватажок вагнерівців погодився на цей "виступ" в обмін на гроші.

"Можливо навпаки. Пригожин в рамках цієї угоди чимось незадоволений і вирішив їх трохи "посмикати за вуса". Мовляв, він може повернутися в медіапростір і тоді буде непереливки Кремлю", – припустив Аббас Галлямов.

Він додав, що така поява Пригожина може й свідчити про провал "проєкту" у Білорусі, де терорист мав би перебувати за начебто домовленостями Лукашенка і Путіна. Але при цьому йому ніщо не заважає знову повернутися туди.

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