Пригожин начинает политическую карьеру, – Коваленко объяснил, к чему стремится руководитель "Вагнера"
Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начинает строить политическую карьеру в России. Однако следует понимать, что не только он.
Пригожин – это человек ФСБ. Так же и ЧВК "Вагнер" является гибридным силовым элементом, подчиняющимся службе. Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.
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ФСБ получит контроль
Сегодня Пригожин делает все возможное, чтобы дискредитировать минобороны и генштаб России – Шойгу и Герасимова – с целью продвижения "карманных" генералов ФСБ. Речь идет о Суровикине, которому сейчас готовят место министра обороны России, и Мизинцеве, который должен возглавить генштаб вооруженных сил России.
Они глобально пытаются продвигаться в направлении масштабного распределения власти в будущем. Для Пригожина это политическая карьера, для других – повышение по силовой карьере,
– сказал Коваленко.
Если это произойдет, то ФСБ получит такой контроль, какого не было ни у НКВД, ни у КГБ. Это будет масштабная победа над министерством обороны.
Его встреча с Прилепиным о многом свидетельствует, ведь это был человек минобороны. С 2022 по 2023 год наблюдаем, как ФСБ перекупает министерских журналистов и военкоров,
– отметил обозреватель.
Все чаще представители СМИ, всегда находившиеся под патронатом минобороны, восхваляют Пригожина и критикуют Шойгу и Герасимова.
Как это происходит? Очень просто: ФСБ набирает обороты именно на фоне борьбы за власть, когда уже все поняли – война проиграна. А события в Белгородской области и не только этот процесс только катализируют,
– заверил Александр Коваленко.
В то же время кремлевскому диктатору Пригожин пока не грозит. Номинальная роль Путина – старец, который у власти, пытающийся сбалансировать всех, кто борется за власть между собой.
"Роль гуру. Все. Большая какая-то роль ему уже не принадлежит. Он себя нивелировал. Да, к нему будут относиться с условным уважением, его никто не будет снимать с поста. Но влиять на глобальные процессы он уже не сможет", – подытожил Александр Коваленко.
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