На войне против Украины продолжают гибнуть захватчики. В частности, к Кобзону отправился командир "Ленинградского полка" и вместе с тем полковник Евгений Вашунин.

В понедельник, 24 июля, вражеские СМИ сообщили о гибели в зоне так называемой "специальной военной операции" Вашунина, – информирует 24 Канал. Пропагандистам следовало бы уже давно запомнить, что это никакая не "СВО", а "зона", где получает по заслуге каждый русский солдат.

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Погиб командир "Ленинградского полка"

Следует сказать, что "Ленинградский полк", которым командовал до своей смерти полковник Вашунин, был собран из мобилизованных жителей Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Западного федерального округа.

Пропагандисты, как всегда, начали заявлять, что он "мужественно противостоял угрозе" и погиб, "отдав долг Родине". Такие формулировки не что иное, как попытка прикрыть тот факт, что для Кремля русские солдаты являются "пушечным мясом".

Выполняя долг в зоне "СВО", 14 июля 2023 года он принял решение прийти на помощь отряду "Шторм", оказавшемуся в оперативном окружении украинских боевиков. Полковники с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду. Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприязнью,

– написала одна из вражеских информационных помоек.

Кроме того, росСМИ отметили, что Вашунин после ранения пытался сам себе оказать помощь, однако это его не спасло. Полковника окупантов посмертно наградили псевдозванием "Герой России".

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