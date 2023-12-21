Украина объявила в розыск заместителя главы российской Госдумы и бизнесмена Гинера: что известно

Государственное бюро расследований объявило в розыск российского бизнесмена президента ФК ЦСКА Евгения Гинера. В то же время, СБУ разыскивает заместителя председателя Государственной думы России Александра Бабакова.

Обоих россиян вместе с Михаилом Воеводиным считают владельцами группы VS Energy. Впрочем, в компании эту информацию опровергают.

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Обвинение против российских деятелей

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о том, что территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве разыскивает российского олигарха Евгения Гинера. По данным ведомства, мужчина скрывается от украинских правоохранителей. Дата исчезновения россиянина указана 14 августа 2023 года.

Гинера обвиняют по статье о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Российскому олигарху избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В МВД Украины сообщили о розыске российского олигарха / Скриншот 24 Канала

В то же время, Служба безопасности объявила в розыск заместителя председателя Государственной думы России Александра Бабакова. Он также скрывается от украинского правосудия.

Датой его исчезновения указали 16 апреля 2022 года. Заместителю главы Госдумы России также выдвинули обвинения по статье о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Служба безопасности разыскивает заместителя председателя Государственной думы России Александра Бабакова

Предварительные расследования по деятельности Бабакова

Еще раньше в расследованиях 24 Канала мы рассказывали о преступных схемах заместителя председателя Государственной думы России. Нам удалось выяснить следующее: