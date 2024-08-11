Евпаторию постигли отключения света: оккупанты обещают все починить "за 3 часа"

Проблемы со светом продолжают преследовать россиян во временно оккупированном Крыму. В частности, жители Евпатории остались без электроэнергии.

В воскресенье поздно вечером, 11 августа, российские СМИ и компания "Крымэнерго" информировали об отключении тока для жителей Евпатории. По словам оккупантов, питание якобы скоро восстановят, – передает 24 Канал.

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Евпатория без света

Захватчики утверждают, что отключение произошло из-за аварии. Для устранения всех неисправностей требуется около 3 часов. То есть без света местные в Евпатории будут сидеть ориентировочно с 22:00 до 01:00.

Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа,

– указано в сообщении "Крымэнерго".

В то же время в оккупированном Крыму из-за аварии часами не было света в таких 4 селах:

Ленинское;

Луговое;

Русаковка;

Долиновка.

Оккупанты еще утром 11 августа сообщали о проблемах с током в этих четырех населенных пунктах. Также заявляли, что нужно 3 часа для устранения аварий.

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Кроме проблем со светом, оккупанты пытаются справиться с нестабильной ситуацией в районе Крымского моста. Партизаны движения "Атеш" рассказали, что российские военные ускоренно укрепляют защиту переправы системами ПВО и баржами.

Среди прочего, захватчики снимают системы вооружений с различных участков фронта и перебрасывают военные системы для закрытия уязвимых мест.