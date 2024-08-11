У неділю пізно ввечері, 11 серпня, російські ЗМІ та компанія "Крименерго" інформували про відключення струму для жителів Євпаторії. За словами окупантів, живлення нібито скоро відновлять, – передає 24 Канал.

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Євпаторія без світла

Загарбники стверджують, що відключення відбулося через аварію. Для усунення всіх несправностей потрібно близько 3 годин. Тобто без світла місцеві в Євпаторії сидітимуть орієнтовно з 22:00 до 01:00.

Працює аварійна бригада. Планований час відновлення електропостачання – 3 години,

– вказано в повідомленні "Крименерго".

Водночас в окупованому Криму через аварії годинами не було світла у таких 4 селах:

Ленінське;

Лугове;

Русаківка;

Долинівка.

Окупанти ще вранці 11 серпня повідомляли про проблеми зі струмом в цих чотирьох населених пунктах. Також заявляли, що потрібно 3 години для усунення аварій.

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Крім проблем зі світлом, окупанти намагаються дати собі раду з нестабільною ситуацією в районі Кримського мосту. Партизани руху "Атеш" розповіли, що російські військові прискорено зміцнюють захист переправи системами ППО та баржами.

З-поміж іншого, загарбники знімають системи озброєнь з різних ділянок фронту та перекидають військові системи для закриття вразливих місць.