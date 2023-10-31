Антиеврейские погромы в Дагестане, в частности, в аэропорту Махачкалы, произошли 29 октября, однако российские пропагандисты замолчали беспорядки. 30 октября пресс-служба Кремля и сам Путин вдруг обвинили в беспорядках Запад и Украину. В то же время Путин не осудил антиеврейские погромы в России.

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В США опровергли обвинения Путина

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что антисемитские акции в Махачкале являются демонстрацией ненависти, фанатизма и устрашения.

Вы все видели произошедшее вчера в Дагестане, России. Это то, что можно описать только как ужасная демонстрация ненависти, фанатизма и устрашения. Некоторые люди сравнивают это с погромами конца 19-го и начала 20-го века, и я думаю, что это, пожалуй, точное описание, учитывая то видео, которое мы там видели,

– сказал он.

То, что Путин не осудил насилие в Махачкале, Кирби считает красноречивым фактом. Российские власти так и не призывали к прекращению ненависти.

"Местные провинциальные чиновники, конечно, довольно быстро осудили эту толпу, и я в течение последнего часа услышал, что Путин решил провести какую-то встречу с представителями службы безопасности. Но вне этого мы ничего не услышали от Кремля: ни осуждения, ни никаких призывов к прекращению ненависти, дискриминации и фанатизма по отношению к евреям, ничего. И я думаю, что это очень красноречиво", – сказал он.

Кирби назвал "классической риторикой" заявления Путина о том, что за происходящим в Дагестане якобы стоят страны Запада и Украина.

"Ну разве это не мило? Это классическая российская риторика, не правда ли? Если что-то идет плохо в вашей стране, просто обвиняйте кого-то другого, обвиняйте в этом внешние влияния. Запад не имеет к этому отношения. Это просто ненависть, фанатизм и устрашение, чисто и просто, и хороший лидер, порядочный лидер назвал бы это таким, каково оно есть, как президент Байден назвал это здесь, в этой стране, вместо того, чтобы обвинять в чем-то Запад", – резюмировал он.

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