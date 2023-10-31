Антиєврейські погроми в Дагестані, зокрема в аеропорту Махачкали, сталися 29 жовтня, однак російські пропагандисти замовчали заворушення. 30 жовтня пресслужба Кремля і сам Путін раптом звинуватили у заворушеннях Захід та Україну. Водночас Путін не засудив антиєврейські погроми у Росії.

Дивіться також Антисемітизм, розгублений Кремль і загострення міжетнічних конфліктів: ISW про події у Дагестані

У США спростували звинувачення Путіна

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що антисемітські акції в Махачкалі є демонстрацією ненависті, фанатизму та залякування.

Ви всі бачили те, що сталося вчора в Дагестані, Росії. Це те, що можна описати лише як жахлива демонстрація ненависті, фанатизму та залякування. Деякі люди порівнюють це з погромами кінця 19-го та початку 20-го століття, і я думаю, що це, мабуть, влучний опис, враховуючи те відео, яке ми там бачили,

– сказав він.

Те, що Путін не засудив насильство у Махачкалі, Кірбі вважає промовистим фактом. Російська влада так і не закликала до припинення ненависті.

"Місцеві провінційні чиновники, звичайно, досить швидко засудили цей натовп, і я почув протягом останньої години, що Путін вирішив провести якусь зустріч із представниками служби безпеки. Але поза цим ми нічого не почули від Кремля: ані засудження, ані жодних закликів до припинення ненависті, дискримінації та фанатизму щодо євреїв, нічого. І я думаю, що це дуже промовисто", – сказав він.

Кірбі назвав "класичною риторикою" заяви Путіна про те, що за подіями в Дагестані нібито стоять країни Заходу та Україна.

"Ну хіба це не мило? Це класична російська риторика, чи не так? Коли щось йде погано у вашій країні, просто звинувачуйте когось іншого, звинувачуйте в цьому зовнішні впливи. Захід не має до цього відношення. Це просто ненависть, фанатизм і залякування, чисто і просто, і хороший лідер, порядний лідер назвав би це таким, яким воно є, як президент Байден назвав це тут, у цій країні, замість того, щоб звинувачувати в чомусь Захід", – резюмував він.

Погроми в Дагестані: що відомо