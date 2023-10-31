В Дагестане, а именно в Махачкале, 29 октября вспыхнули антисемитские беспорядки. Российские официальные лица заявили, что стражи порядка подавили их.

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Украину сделали виновной

Во время беспорядков задержали 60 участников. В МВД России также заявили, что нарушители ранили по меньшей мере девять полицейских. Глава Дагестана Сергей Меликов утверждал, что Росгвардия применила физическую силу как крайнее средство. Российские источники утверждали, что беспорядки бросали в милицию камни, а правоохранители в ответ стреляли в воздух.

Президент России Владимир Путин в ответ на антисемитские выступления в Дагестане обвинил Украину в попытке "провоцировать погромы в России" под руководством Запада. В частности, он заявил, что демонстрации в Махачкале "инспирированы с территории Украины западными спецслужбами". По словам Путина, Запад пытается использовать региональные конфликты, чтобы сломать Россию изнутри.

При этом Путин не уточнил, какие именно меры будет предпринимать Россия для разрешения межрелигиозных конфликтов и антисемитизма в России. Официальные лица Кремля во многом повторяли подобные заявления к выступлению Путина и воздерживались от прямого осуждения участников беспорядков.

Российские СМИ разжигают ненависть

Эти беспорядки подчеркивают радикализацию и фракционность российского общества вследствие гипернационалистических идеологий, усилившихся войной в Украине. Директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс заявил, что события в Махачкале являются одними из проявлений радикализации российского общества в результате войны в Украине и окружающей среды.

Сартс заявил, что российские СМИ разжигали ненависть к украинцам, Западу и Израилю.

Российский милблогер также намекнул, что попытки Кремля обвинять в беспорядках иностранные психологические и информационные операции позволяют российским чиновникам избежать ответственности за содействие укреплению радикальных настроений среди российского мусульманского населения.

– говорится в своде аналитиков.

Антисемитские беспорядки в Махачкале