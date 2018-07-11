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"Евробляхи" в Украине: возможен ли компромисс

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В среду, 11 июля, в центре Киева вызваны масштабные пробки, ведь владельцы применяемых авто на иностранных номерах устроили там акцию протеста. И угрожают они перекрывать трассы к аэропортам, если правительство не отменит постановление, разрешающее копам штрафовать на 255 гривен машины, которые более года ездят по Украине нерастаможенными.

Более четырех тысяч автомобилистов, которые ездят на нерастаможенных авто с европейскими номерами, перекрыли движение в центре Киева. А все потому, что 20 июня Правительство предоставило полиции доступ к погранично-таможенным базам.

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Правоохранители получили информацию обо всех автомобилях, пересекающих границу, и могут с легкостью выявлять незарегистрированные в Украине авто, которые нарушают сроки пребывания. И теперь владельцы евроблях требуют узаконивания своих машин.

Система наказания за нарушение правил пересечения границы была предусмотрена и ранее, но правоохранителям было сложно выявить такие авто и привлечь к ответственности водителей. Теперь же начали массово останавливать машины и наказывать нарушителей украинского законодательства. То есть штрафовать, лишать права управления на полгода и даже конфисковывать авто.

В предыдущие годы депутаты так заботились о доходах украинских автопроизводителей, что население самой бедной в Европе страны платило за авто в 3-4 раза дороже, чем среднестатистический европеец. Поэтому вопрос нелегальных автомобилей в Украине нарастал годами и на сегодняшний день уже перезрел.

В Украину заехали не менее 300 тысяч и более половины этих авто из западных областей. Которые сейчас, не заплатив никаких таможенных платежей, усложнили, мягко говоря, ситуацию на дорогах Украины,
– отметил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Кроме того, что государство ежегодно недополучает 20 миллиардов гривен за неуплату налогов такими автомобилистами. Их еще трудно привлечь к ответственности в случае совершения ДТП и нанесения вреда другим участникам дорожного движения. И в Верховной Раде в последние года регистрировалось несколько законопроектов, однако политической воли решить этот вопрос не было. Ведь на "серых" схемах ввоза авто нелегально зарабатывают и правоохранители, и таможенники. И, конечно, эти теневые потоки направляются к чиновникам высокого ранга.

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которые должны в корне изменить процедуру и стоимость растаможивания как бывших в употреблении так и новых автомобилей, а также объявить амнистию для евроблях – позволяя легализовать уже ввезенные в Украину автомобили до 2019 года. Но депутаты уже собрались в отпуск и рассматривать этот вопрос не спешили. Под давлением митингующих народные избранники все же могут вынести законопроекты на повестку дня.

Сейчас у депутатов есть возможность пообщаться с митингующими и услышать, что они требуют. Возможно, даже внести их требования в законопроекты и уже завтра добавить их в повестку дня, и рассмотреть в первом чтении,
– отметила председатель Комитета налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Сейчас растаможка авто предусматривает уплату налога на добавленную стоимость, таможенные пошлины, платеж в пенсионный фонд, а также акциз. Один из проектов закона предусматривает отмену Пенсионного фонда. А расчет ставки акциза сделать более прозрачным, что позволит свести общую сумму платежей в размере 50% от стоимости импортируемого автомобиля.

С такими кардинальными изменениями не согласны в Комитете по вопросам налоговой и таможенной политики. Говорят, это выльется в недопоступление налогов в бюджет. По предложению, описанному в законопроекте от БПП, растаможка автомобилей не может стоить меньше, чем 2,5-3 тысячи евро. Между тем автомобилисты, которые сейчас ездят на незаконных авто, снова ультимативно угрожают обществу. На этот раз заявили, что будут перекрывать дороги к столичным аэропортам.

Автор: Леся Выговская
Теги: Новости Украины Деньги пошлина Новости Киева Законодательство протесты Авто Иностранные номера Штрафы
Источник: 24 канал
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