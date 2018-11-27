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      Евродепутат призывает запретить "Северный поток-2" после событий на Азове

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      Евросоюз призывают запретить "Северный поток-2"
      Евросоюз призывают запретить "Северный поток-2" / Фото из открытых источников

      Российская агрессия в Азовском море требует консолидированного ответа от Европейского Союза, включая сохранение и расширение санкций против России.

      Об этом заявил сопредседатель Комитета ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розатти во время слушаний в рамках празднования 5-й годовщины Революции достоинства.

      Например, окончательно запретить проект "Северный поток-2". Мы должны сделать наверняка, чтобы президент Путин заплатил высокую цену за такие действия. Если он не заплатит такую ​​цену, если он будет видеть, что наш ответ и реакция мягкие или зыбкие, это лишь заставит его совершать больше (агрессии) – это очень понятно,
      – подчеркнул евродепутат.

      Он отметил, что нельзя просто наблюдать за ситуацией и "позволить России вести себя так грубо с соседями".

      По его убеждению, Европейский парламент должен выступить с мощным заявлением в контексте развития ситуации вокруг Азовского моря и Керченского пролива, и "правильное время" для такого заявления может наступить уже завтра, во время открытия пленарного заседания ЕП.

      По словам Розатти, это заявление должно четко определить, кто является агрессором и дать мощный сигнал, что Европейский Союз не может принять такое поведение, "что это имеет последствия".

      К слову, ранее сообщалось, что на газопроводе "Северный поток" произошла серьезная авария. Поэтому утром во вторник, 27 ноября, он остановится на ремонт в связи с необходимостью проведения работ на объектах энергоснабжения приемного терминала в немецком Грайфсвальде.

      Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях якобы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Украина – Россия Санкции Евросоюз Северный поток-2
      Источник: Укрінформ
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