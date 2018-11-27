Євродепутат закликає заборонити "Північний потік-2" після подій на Азові

Російська агресія в Азовському морі потребує консолідованої відповіді від Європейського Союзу, включаючи збереження та розширення санкцій проти Росії.

Про це заявив співголова парламентського Комітету асоціації ЄС-Україна Даріуш Розатті під час слухань у межах відзначення 5-ї річниці Революції гідності.

Наприклад, остаточно заборонити проект "Північний потік-2". Ми маємо зробити напевно, щоб президент Путін заплатив високу ціну за такі дії. Якщо він не заплатить таку ціну, якщо він бачитиме, що наша відповідь і реакція є м’якою або хиткою, це лише спонукатиме його робити більше (агресії) – це дуже зрозуміло,

– підкреслив євродепутат.

Він наголосив, що не можна просто спостерігати за ситуацією та "дозволити Росії поводитися так брутально з сусідами".

На його переконання, Європейський парламент має виступити з потужною заявою в контексті розвитку ситуації навколо Азовського моря та Керченської протоки, і "вірний час" для такої заяви може настати вже завтра, під час відкриття пленарного засідання ЄП.

За словами Розатті, ця заява має чітко визначити, хто є агресором та дати потужний сигнал, що Європейський Союз не може прийняти таку поведінку, "що це має наслідки".

До слова, раніше повідомлялось, що на газопроводі "Північний потік" сталася серйозна аварія. Через це вранці у вівторок, 27 листопада, він зупиниться на ремонт у зв'язку з необхідністю проведення робіт на об'єктах енергопостачання приймального терміналу в німецькому Грайфсвальді.

Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.