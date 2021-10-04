Сейчас инструмент укрепления Украины, а не цель, – Кулеба о евроинтеграции
Источник:"Интерфакс-Украина"
Дмитрий Кулеба заявил, что европейская интеграция – для Украины, для граждан, для внутренних интересов. По его словам, сейчас это инструмент укрепления государства, а это не цель.
Министр иностранных дел отметил, что хочет, чтобы украинцы реалистично оценивали евроинтеграцию как курс. Об этом он сообщил в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".
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Даже если завтра в Брюсселе кто-то выйдет и скажет, что Украина никогда не станет членом ЕС, это не означает, что мы должны свернуть реформы, прекратить внедрять европейские правила и двигаться к более тесной интеграции именно с европейским пространством,
– сказал дипломат.
Глава МИД подчеркнул, что эти правила и эта интеграция укрепляют Украину изнутри и делают государство более устойчивым, сильным и близким западному миру, который зашел в жесткое противостояние с Китаем.
Евроинтеграция – инструмент укрепления
"Я думаю, что впереди у Евросоюза очень тяжелые времена, он в несколько растерянном состоянии. Я не думаю, что внутри ЕС будут происходить какие – то большие кризисы и проблемы, там есть запас прочности", - добавил Дмитрий Кулеба.
А само восприятие евроинтеграции в Украине мы должны изменить. Это не вопрос "Дадут нам членство или нет?" Евроинтеграция – это инструмент укрепления Украины, а не цель,
– подытожил министр.
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Вступление Украины в Евросоюз: что известно
- Пятый президент Петр Порошенко 27 июня 2014 года подписал экономическую часть Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
- Менее чем через 2 года, 1 января 2016, наше государство присоединилось к углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Евросоюзом.
- Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вступит в НАТО быстрее, чем в Европейский Союз. Однако конкретных дат глава МИД не назвал.