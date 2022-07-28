"Есть обычные люди": Еврокомиссия объяснила, почему не может полностью запретить визы для россиян

В Европейском Союзе не могут принять решение о полном запрете виз для граждан россии. В ЕС заявили, что санкции направлены на российскую власть и элиту.

Члены ЕС должны самостоятельно решать визовые вопросы

Об этом говорится в ответе Европейской комиссии по запросу финской газеты Helsingin Sanomat. Еврокомиссия подчеркивает, что такие меры могут принимать самостоятельно государства-члены.

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Согласно разъяснению Еврокомиссии, рассмотрение заявок и выдача краткосрочных шенгенских виз относится к полномочиям государств-членов, которые должны принимать решения по каждой заявке "на индивидуальной основе".

При принятии решения о визе, как отметили в Еврокомиссии, должно учитываться то, представляет ли заявитель угрозу общественному порядку, национальной безопасности или международным отношениям государства.

Визовые правила Евросоюза не предусматривают возможность полного прекращения выдачи виз. В Еврокомиссии утверждают, что всегда существует группа людей, которым должна предоставляться виза. В частности это касается гуманитарных случаев, членов семей, журналистов и диссидентов.

Еврокомиссия отметила, что уже приняла меры по усложнению получения виз россиян, работающих на государственной службе или в экономическом секторе. В частности, было частично отменено соглашение об упрощенном оформлении виз.

В Финляндии хотят запретить туристические визы для россиян

В Финляндии продолжается дискуссия о том, следует ли прекратить выдавать туристические визы россиянам, ведь они могут использовать их для въезда в другие страны Евросоюза и обходить санкционный режим.

Финское МИД рассматривает принятие меньшего количества визовых заявок, что на практике уменьшит и количество выданных виз.

Эстония уже готовит предложения для Евросоюза, чтобы прекратить выдачу виз россиянам. Это хотят сделать в ближайшие недели. Также эстонское правительство ограничило право россиян и белорусов ходатайствовать о временном разрешении на проживание или визы с целью обучения в Эстонии.

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