Еврокомиссия 2024 – 2029: есть ли среди новой команды друзья Украины и кто усилил свое влияние в ЕС

.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально представила список 26 кандидатов на должности еврокомиссаров, которые могут войти в новую Коллегию ЕК на следующие пять лет. Такие позиции, как верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики, еврокомиссар по вопросам расширения и вновь созданная должность еврокомиссара по вопросам обороны крайне важны для Украины.

Кто вошел в состав новой коллегии ЕК и есть ли среди них сторонники Украины – об этом 24 Канал пообщался с заместителем директора Центра европейских реформ Яном Бондом.

Тоже интересно Новая Европейская комиссия: что ждать Украине?

Список кандидатов: кого выбрала Урсула фон дер Ляйен

На запрос президента Еврокомиссии государства-члены ЕС прислали двух кандидатов на должность еврокомиссара – мужчину и женщину, чтобы придерживаться гендерного баланса в новом составе Коллегии. После консультаций и отбора кандидатов, 17 сентября Урсула фон дер Ляйен официально представила этот список во время выступления в Европарламенте.

Вот список объявленных имен:

Представительница Испании Тереза Рибера: исполнительный вице-президент по вопросам чистого, справедливого и конкурентоспособного перехода;

Хенна Вирккунен из Финляндии: исполнительный вице-президент по вопросам технического суверенитета, безопасности и демократии;

Француз Стефан Сежурне: исполнительный вице-президент по вопросам процветания и промышленной стратегии;

Представительница Эстонии Кая Каллас: вице-президент и высокий представитель ЕС;

Румынка Роксана Минзату: исполнительный вице-президент по вопросам людей, навыков и готовности;

Рафаэле Фитто из Италии: исполнительный вице-президент по вопросам сплоченности и реформ;

Представитель Словакии Марош Шефчович: еврокомиссар по торговой и экономической безопасности, межинституциональных отношений и прозрачности;

Латвиец Валдис Домбровскис: еврокомиссар по вопросам экономики и производительности;

Дубравка Шуица из Хорватии: еврокомиссар по вопросам Средиземноморья;

Оливер Варгеи из Венгрии: еврокомиссар по вопросам охраны здоровья и благополучия животных;

Вопке Гукстра из Нидерландов: еврокомиссар по вопросам климата, нулевого уровня выбросов парниковых газов, чистого экономического роста и налогообложения;

Андрюс Кубилюс из Литвы: еврокомиссар по вопросам обороны и космоса;

Представительница Словении Марта Кос: еврокомиссар по вопросам расширения;

Чех Йозеф Сикела: еврокомиссар по вопросам международного партнерства;

Костас Кадис с Кипра: еврокомиссар по вопросам рыболовства и океанов;

Представительница Португалии Мария Луис Альбукерке: еврокомиссар по финансовым услугам, сбережений и инвестиционного союза;

Бельгийка Аджа Лябиб: еврокомиссар по вопросам готовности и управления в кризисных ситуациях;

Представитель Австрии Магнус Брюннер: еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции;

Джессика Русвалль из Швеции: еврокомиссар по вопросам окружающей среды, водных ресурсов и конкурентной циклической экономики;

Петр Серафин из Польши: еврокомиссар по вопросам бюджета, противодействия мошенничеству и публичного администрирования;

Представитель Дании Дан Йоргенсен: еврокомиссар по вопросам энергетики и жилья;

Болгарка Екатерина Захариева: еврокомиссар по вопросам исследований и инноваций;

Майкл Макграт из Ирландии: еврокомиссар по вопросам демократии, судопроизводства и верховенства права;

Грек Апостолос Цицикостас: еврокомиссар по вопросам устойчивого транспорта и туризма;

Кристоф Хансен из Люксембурга: еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства и еды;

Представитель Мальты Гленн Микаллеф: еврокомиссар по вопросам справедливости между поколениями, культуры, молодежи и спорта.



Состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен / Инфографика ЕК

Теперь кандидатов должен утвердить Европарламент во время пленарного заседания в Страсбурге. Евродепутаты одобрят кандидатуры, или выступят против них, если те не будут иметь соответствующих характеристик для указанной должности.

"Железная леди" и экс-премьер Литвы: есть ли друзья Украины среди новой команды?

На фоне полномасштабной войны и евроинтеграционного трека Украины, для Киева крайне важно то, кто получит портфели главного дипломата ЕС, еврокомиссара по вопросам расширения и еврокомиссара по вопросам обороны. Заместитель директора Центра европейских реформ Ян Бонд в комментарии 24 Каналу заявил, что по крайней мере два кандидата будут иметь благоприятное отношение к Киеву.

Ответственной по внешней политике ЕС в новой Еврокомиссии будет экс-премьер Эстонии Кая Каллас . На Западе политик получила статус "железной леди", а в Кремле ее обвиняют в русофобских заявлениях. Более того, за свою проукраинскую позицию Москва объявила Каллас в розыск и запретила въезд в Россию.

. На Западе политик получила статус "железной леди", а в Кремле ее обвиняют в русофобских заявлениях. Более того, за свою проукраинскую позицию Москва объявила Каллас в розыск и запретила въезд в Россию. Еще одним другом Украины в составе новой Еврокомиссии может стать экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс. Урсула фон дер Ляйен доверила ему портфель еврокомиссара в сфере обороны и космоса. На посту евродепутата он активно выдвигал проукраинские резолюции и призвал остановить "орбанизацию Европы". Кроме того, он предлагал "План Маршалла для Украины", согласно которому все страны ЕС должны выделять 0,25% от ВВП на военную помощь.

К теме Второй срок фон дер Ляйен и проукраинская Каллас: как изменения в руководстве ЕС повлияют на Украину

Важную должность еврокомиссара по вопросам расширения может занять кандидат от Словении Марта Кос. Это произошло после того, как Томаш Весел снял свою кандидатуру под давлением Урсулы фон дер Ляйен, которая хочет видеть больше женщин в новой Еврокомиссии.

В прошлом Марта Кос занимала должности посла Словении в Германии и Швейцарии. Евродепутаты от крупнейшей политической группы "ЕНП" уже обвинили Кос в ее якобы бывших связях с тайной полицией Югославии. Политик отвергает обвинения и говорит, что прошла все необходимые проверки для госслужбы.

Здесь я менее уверен, что это хорошая новость как для Украины, так и для любой другой страны, которая надеется присоединиться к ЕС. Мне кажется, что Кос не такая политически сильная фигура, как Каллас или Кубилюс,

– объяснил нам Ян Бонд.

Как пишет Politico, Марта Кос в целом поддерживает Украину, однако делала заявления в положительном для Москвы тоне. В марте 2022 года она призвала критически относиться к России, но не закрывать для нее двери.

В действующей Еврокомиссии соответствующую должность занимал представитель Венгрии Оливер Варгеи. И хотя процесс евроинтеграции преимущественно зависит от страны-кандидата на вступление, еврокомиссар также имеет определенные рычаги давления – тормозить или ускорять расширение ЕС.

Эксперт Ян Бонд отмечает, что кандидатура Марты Кос в должности еврокомиссара по вопросам расширения будет лучше по сравнению с ее предшественником.

Я думаю, что отсутствие венгра, ответственного за расширение ЕС, возможно, является положительным сигналом для Украины, а также других стран, которые надеются присоединиться к ЕС,

– считает аналитик.

Новая должность: за что будет отвечать еврокомиссар по вопросам обороны

В новом составе Еврокомиссии появилась позиция еврокомиссара ответственного за оборону. Потребность создания такой должности возникла на фоне потребности Украины и ЕС в боеприпасах и возможного возвращения к власти Дональда Трампа в США.

Еврокомиссар в сфере обороны не будет иметь собственной европейской армии и значительного влияния, поскольку вопрос обороны пока является национальной прерогативой.

Ян Бонд отмечает, что главной задачей для Кубилюса станет консолидация оборонной промышленности и рационализация производства. По словам эксперта, ОПК ЕС является пока очень фрагментированным.

Почти каждая страна ЕС имеет собственную оборонную промышленность. Оборонные подрядчики производят собственное оборудование. Оно не всегда взаимосовместимое, а объемы производства часто довольно малы,

– считает аналитик.

Следующие пять лет еврокомиссар по вопросам обороны будет стимулировать страны ЕС производить больше оружия. Ян Бонд не исключает, что для такого сотрудничества ЕК может предоставлять дополнительные льготы странам-членам Евросоюза. С точки зрения финансов, еврокомиссар может оказывать большее давление на Европейский инвестиционный банк для предоставления кредитов для оборонных предприятий для увеличения производственных мощностей.

"Есть целый ряд шагов, где новый комиссар по вопросам обороны будет иметь возможность изменить способ ведения бизнеса в ЕС в оборонной сфере и в оборонно-промышленном секторе. И мы увидим, позволят ли ему страны-члены делать такие вещи", – отметил Ян Бонд.

Аналитик считает, что ускорение производства оружия в ЕС пойдет на пользу не только европейской безопасности, но и Украине. Кроме того, не исключено, что Кубилюс продолжит держаться проукраинской позиции, хотя и должен действовать в общих интересах ЕС.

Я уверен, что он будет пытаться сделать так, чтобы поставки (оружия – 24 Канал) в Украину продолжились и даже увеличились в новом составе Еврокомиссии,

– уверен Ян Бонд.

Страны Балтии усиливают свои позиции

В составе новой Еврокомиссии представители стран Балтии значительно усиливают свои позиции, за 20 лет после их присоединения к ЕС. Выдающимся фактом является то, что представительница Восточной Европы впервые в истории ЕС возглавит Европейскую службу внешних связей, то есть будет представлять позицию всего европейского блока на международном уровне. В случае одобрения со стороны Европарламента, менеджментом обороны ЕС будет руководить представитель Литвы Андрюс Кубилюс.

Урсула фон дер Ляйен также предложила оставить представителя Латвии Валдиса Домбровскиса. Он снова может стать ответственным за экономику ЕС до конца каденции нового состава ЕК в 2029 году.

Аналитик Ян Бонд говорит, что после 20 лет расширения ЕС, представители Центральной и Восточной Европы все чаще занимают важные должности и демонстрируют свои способности. Однако финальные выводы стоит делать после слушаний в Европарламенте. Впрочем, для Украины балтийские друзья могут стать большой силой в составе ЕК.

"Я думаю, что такие люди как Кая Каллас, Валдис Домбровскис и Андрюс Кубилюс будут важными голосами за столом переговоров, когда Комиссия будет обсуждать, что делать с Украиной и что делать с ситуацией в Восточной Европе в целом", – подытожил Ян Бонд.