Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата в ЕС, но есть условия, – Bloomberg

Исполнительный орган Европейского Союза уже на следующей неделе может рекомендовать Украине предоставление статуса кандидата. Это и один из главных шагов к членству в ЕС.

Согласно информации, рекомендация, которая должна быть обсуждена и принята коллегией комиссаров ЕС, будет иметь определенные условия.

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Они связаны с верховенством права и антикоррупционным законодательством. Об этом сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на людей, желающих остаться анонимными.

Отмечается, что статус кандидата будет являться выдающимся моментом для Украины, которая вложила значительную часть своего политического будущего в тесные отношения с Европой.

Несмотря на это, не существует быстрого пути для ускорения процесса членства. Украине все еще нужно преодолеть возражения ключевых государств, выступавших против расширения блока.

Последние новости о предоставлении Украине кандидата к вступлению в ЕС

Ожидается, что 24 июня ЕС объявит решение о предоставлении Украине статуса кандидата. Есть три страны-члены, которые пока настойчиво выступают против . Об этом 9 июня сообщила вице-премьер-министр по вопросам Евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина во время своего визита в Брюссель. Отмечается, что там она постарается развеять сомнения этих скептических европейских стран.

Резолюция Европарламента рекомендовала Евросоюзу предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Также евродепутаты высказали позицию по оружию для Украины и специальному трибуналу ООН.

Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуди за тур по поддержке Украины. Речь идет о поддержке нашего государства как кандидата в Евросоюзе.

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что нужен "промежуточный этап" перед вступлением Украины в Евросоюз. Он считает, что за этот период наше государство должно добиться "стандартов ЕС".

Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции встретилась с представителями парламента и правительства Ирландии. Политики заверили, что Дублин выступает за то, чтобы Украина стала частью Евросоюза. Также выразили готовность быть адвокатом европейских устремлений Украины.

Министерство иностранных дел Германии выступило за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

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