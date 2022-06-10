Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата в ЕС, но есть условия, – Bloomberg
Источник:Bloomberg
Исполнительный орган Европейского Союза уже на следующей неделе может рекомендовать Украине предоставление статуса кандидата. Это и один из главных шагов к членству в ЕС.
Согласно информации, рекомендация, которая должна быть обсуждена и принята коллегией комиссаров ЕС, будет иметь определенные условия.
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Они связаны с верховенством права и антикоррупционным законодательством. Об этом сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на людей, желающих остаться анонимными.
Отмечается, что статус кандидата будет являться выдающимся моментом для Украины, которая вложила значительную часть своего политического будущего в тесные отношения с Европой.
Несмотря на это, не существует быстрого пути для ускорения процесса членства. Украине все еще нужно преодолеть возражения ключевых государств, выступавших против расширения блока.
Последние новости о предоставлении Украине кандидата к вступлению в ЕС
- Ожидается, что 24 июня ЕС объявит решение о предоставлении Украине статуса кандидата. Есть три страны-члены, которые пока настойчиво выступают против . Об этом 9 июня сообщила вице-премьер-министр по вопросам Евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина во время своего визита в Брюссель. Отмечается, что там она постарается развеять сомнения этих скептических европейских стран.
- Резолюция Европарламента рекомендовала Евросоюзу предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Также евродепутаты высказали позицию по оружию для Украины и специальному трибуналу ООН.
- Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуди за тур по поддержке Украины. Речь идет о поддержке нашего государства как кандидата в Евросоюзе.
- Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что нужен "промежуточный этап" перед вступлением Украины в Евросоюз. Он считает, что за этот период наше государство должно добиться "стандартов ЕС".
- Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции встретилась с представителями парламента и правительства Ирландии. Политики заверили, что Дублин выступает за то, чтобы Украина стала частью Евросоюза. Также выразили готовность быть адвокатом европейских устремлений Украины.
- Министерство иностранных дел Германии выступило за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.