Еврокомиссия быстро подготовит свои выводы на заявку Украины на вступление в ЕС

В Евросоюзе хорошо понимают важность для народа Украины стать частью ЕС. Обещают быстро подготовить выводы на заявку для вступления.

Об этом сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Ана Писонеро на брифинге в Брюсселе 14 марта.

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Комиссия быстро сделает работу по подготовке мнения (о заявке Украины на вступление в ЕС – 24 канал),

– сказала официальная представительница ЕК.

Отвечая на вопрос европейской перспективы, она отметила, что в Еврокомиссии будут рассуждать над тем, как рассматривать заявку, особенно учитывая сложные обстоятельства, которые сейчас переживает Украина.

По ее словам, в Брюсселе понимают, что сейчас приоритетом является прекращение военных действий в нашем государстве и возможность доставлять помощь людям в стране и выехавшим за границу как можно дальше от войны.

Еврокомиссия анализирует просьбу

Руководитель службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер, в свою очередь, отметил, что Версальская декларация глав государств и правительств стран ЕС с соответствующей просьбой к Еврокомиссии была принята только 11 марта.

Европейская комиссия анализирует эту просьбу. Мы будем усиленно работать над этими вопросами, но нам также нужно понять, как это сделать наиболее приемлемым способом в очень особом контексте,

– сказал он.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Версале поручили Еврокомиссии изучить заявку на вступление Украины.

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