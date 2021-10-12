Еврокомиссия изучает различные сценарии поставок газа для Украины, – Урсула фон дер Ляйен
Источник:Интерфакс-Украина
Еврокомиссия вместе с украинскими экспертами изучает различные сценарии, чтобы гарантировать необходимые поставки газа для Украины. Она есть и должна оставаться надежной транзитной страной.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам саммита Украина – ЕС. В то же время другой темой, в которой полностью поддерживают Украину, является энергетическая безопасность.
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Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ввиду сокращения поставок от "Газпрома", она понимает обеспокоенность Украины.
Это тема не только на эту зиму, но и на последующие зимы. Поэтому комиссия вместе с украинскими экспертами изучает сейчас различные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки для Украины,
– заявила Урсула фон дер Ляйен.
Она заверила, что Евросоюз будет сотрудничать с украинским государством, чтобы увеличить мощность газоснабжения из стран ЕС.
Это предусматривает возможность работы над договоренностью для реверсирования потока дополнительного газопровода из Словакии.
"Мы также изучаем вместе возможности общего хранилища", – рассказала Урсула фон дер Ляйен.
Как рассказала президент Еврокомиссии, лидеры также обсудили, как Украина может улучшить свою энергетическую независимость.Обратите внимание! Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует создать стратегический диалог с ЕС в сфере энергетики. Это позволит избежать шантажа со стороны России.
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Саммит Украина – ЕС: коротко
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