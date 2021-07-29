Сюрприз перед запуском: Еврокомиссия может наложить санкции на "Северный поток-2"

Европейская комиссия имеет все полномочия, чтобы наложить определенные ограничения на "Северный поток-2". Не исключено, что против российского газопровода применят санкции.

Как сказал директор оператора ГТС Украины Сергей Макогон, оптимистичный для Украины сценарий – если газопровод никогда не заработает.

Важно Несмотря на соглашение с Германией: США могут наложить новые санкции против "Северного потока-2"

Однако, если это все же произойдет, это мгновенно оспорят ряд стран, в том числе и Украина.

Это будет мгновенно оспорено Европейской комиссией, польским правительством, нашим правительством. И могут быть некоторые ограничения на использование – 50% и т. д,

– отметил Макогон.

Он добавил, что по негативному сценарию "Северный поток-2" может пройти сертификацию в 2021 году.

Ранее компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что газопровод "Северный поток-2" построили уже на 99%. В дальнейшем за 1% до финиша будет заниматься судно "Фортуна", которое длительное время находилось под американскими санкциями.

Заметим, что 21 июля 2021 года США и Германия подписали соглашение о запуске газопровода. Его раскритиковал Европарламент и представители МИД Польши и Украины. Наше государство решительно выступает против запуска трубопровода и заявляет, что правовым образом будет откладывать его.

Соглашение предусматривает: