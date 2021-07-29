Сюрприз перед запуском: Еврокомиссия может наложить санкции на "Северный поток-2"
Источник:НВ
Европейская комиссия имеет все полномочия, чтобы наложить определенные ограничения на "Северный поток-2". Не исключено, что против российского газопровода применят санкции.
Как сказал директор оператора ГТС Украины Сергей Макогон, оптимистичный для Украины сценарий – если газопровод никогда не заработает.
Важно Несмотря на соглашение с Германией: США могут наложить новые санкции против "Северного потока-2"
Однако, если это все же произойдет, это мгновенно оспорят ряд стран, в том числе и Украина.
Это будет мгновенно оспорено Европейской комиссией, польским правительством, нашим правительством. И могут быть некоторые ограничения на использование – 50% и т. д,
– отметил Макогон.
Он добавил, что по негативному сценарию "Северный поток-2" может пройти сертификацию в 2021 году.Обратите внимание! Ранее компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что газопровод "Северный поток-2" построили уже на 99%. В дальнейшем за 1% до финиша будет заниматься судно "Фортуна", которое длительное время находилось под американскими санкциями.
Заметим, что 21 июля 2021 года США и Германия подписали соглашение о запуске газопровода. Его раскритиковал Европарламент и представители МИД Польши и Украины. Наше государство решительно выступает против запуска трубопровода и заявляет, что правовым образом будет откладывать его.
Соглашение предусматривает:
- выделение Берлином дополнительной финансовой помощи Украине в размере более 200 миллионов евро;
- создание фонда объемом не менее 1 миллиарда долларов, который будет использоваться для финансирования инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии;
- направление усилий на достижение договоренности в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 миллиарда долларов США в период до 2027 года;
- использование рычагов для продления на 10 лет договора о транзите российского газа по Украине, который истекает в 2024 году.