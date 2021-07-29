Як сказав директор оператора ГТС України Сергій Макогон, оптимістичний для України сценарій – якщо газопровід ніколи не запрацює.
Важливо Попри угоду з Німеччиною: США можуть накласти нові санкції проти "Північного потоку-2"
Однак, якщо це все ж станеться, це миттєво оскаржать низка країн, зокрема й Україна.
Це буде миттєво оскаржено Європейською комісією, польським урядом, нашим урядом. І можуть бути деякі обмеження на використання – 50% тощо,
– зазначив Макогон.
Він додав, що за негативним сценарієм "Північний потік-2" може пройти сертифікацію у 2021 році.
Зауважимо, що 21 липня 2021 року США та Німеччина підписали угоду про запуск газопроводу. Її розкритикував Європарламент та представники МЗС Польщі та України. Наша держава рішуче виступає проти запуску трубопроводу і заявляє, що правовим чином відкладатиме його.
Угода передбачає:
- виділення Берліном додаткової фінансової допомоги Україні в розмірі понад 200 мільйонів євро;
- створення фонду обсягом не менше 1 мільярда доларів, який використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії;
- спрямування зусиль на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року;
- використання важелів для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає у 2024 році.