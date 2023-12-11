В ЕС придумали, как "заставить" Россию заплатить Украине за войну: детали плана

Европейская Комиссия должна утвердить использование налогообложения от замороженных российских активов. Эти деньги хотят направить в помощь Украине.

Соответствующую информацию на брифинге 11 декабря в Брюсселе сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. За проект закона должны проголосовать на днях, пишет 24 Канал.

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Что известно о вероятной помощи Украине

Коллегия утвердит предложение комиссии и высокого представителя (ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля – 24 Канал) об иммобилизации доходов от активов Центрального банка России,

– заявил Эрик Мамер.

Интерфакс-Украина также объяснил, что Мамер заверил – решение может быть принято уже 12 декабря.

Кстати, СМИ писали – если Еврокомиссия 12 декабря утвердит предложение, то уже 14 – 15 декабря его рассмотрят главы государств и правительств стран ЕС на саммите в Брюсселе.

Примут ли соответствующее решение

Издание Bloomberg ранее писало, что Евросоюз продвигается вперед с предложением обложить прибыль от более чем 200 миллиардов евро (218 миллиардов долларов) замороженных активов российского Центрального банка, чтобы помочь восстановлению Украины, несмотря на обеспокоенность нескольких стран-членов ЕС.

Человек, знакомый по обсуждению, объяснял журналистам, что в проекте плана отметят, что:

ряд вопросов, поднятых государствами-членами ЕС, еще нуждается в решении;

предложение Евросоюза не будет препятствовать национальным налогам или другим мерам.

Журналисты написали, что этот вопрос разделил союз из 27 стран. В частности, известно о том, что осторожность по ускорению процесса выразили Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург. Они:

призывали к более постепенному подходу;

на прошлой неделе сказали другим послам Евросоюза, что исполнительный орган ЕС должен начать с более неофициального документа, чтобы продолжать сужать разные варианты использования прибыли. Ведь, по их мнению, преждевременно выдвигать юридическое предложение.

Однако комиссия заявила, что лидеры ЕС сказали исполнительной власти блока ускорить работу над предложением,

– написало издание.

Кстати, глава аналитического центра "Институт законодательных идей" Татьяна Хутор уверяла, что Украина уже начала использовать замороженные в Европе российские деньги. Речь идет о нескольких миллиардах долларов из 300 имеющихся.