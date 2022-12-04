Еврокомиссия одобрила санкции против российских СМИ и банков, – журналист

Европейская комиссия 4 декабря приняла 9 пакет санкций против России. В этот раз под ограничения попали банки и СМИ.

Когда одобрят санкции против государства-агрессора

Новые санкции против государства-агрессора могут окончательно одобрить на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Она состоится 12 декабря. Об этом заявил журналист Рикард Йозвяк.

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Европейская комиссия сегодня (4 декабря – 24 канал) проинформировала страны-члены ЕС о 9 пакете санкций в отношении России,

– сообщил журналист.

По его данным, в списке есть 180 названий, которые попадут под ограничения. Среди них – банки, СМИ и технологии. Кстати, ограничения не касаются Беларуси, помогающей России в войне против Украины.

Страны Балтии и Польша настаивали на ядерном эмбарго

28 ноября Совет ЕС внес нарушение санкций в список преступлений Евросоюза . Все потому, что у стран-членов есть разные определения того, что есть нарушением санкций, а также разное наказание за это.

Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония направили Еврокомиссии свои проекты видения 9 пакета санкций против России. Государства настаивали, чтобы ЕС ввел эмбарго на ядерное топливо для атомных станций. Однако не всем европейским политикам понравилась эта идея.

Основательница общественного проекта "Лига антитраста" Агия Загребельская объясняла, что отказ от российского ядерного топлива – это длительный процесс. Многие страны зависят от него и нужно время, чтобы найти альтернативу.

Кстати, страны Балтии и Польша настаивали также на запрещении экспорта беспилотников в Россию, даже гражданских. Также они призвали к ограничению ввоза российских бриллиантов и продаже недвижимости гражданам государства-агрессора.