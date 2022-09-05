Бюджетная поддержка на полмиллиарда: Еврокомиссия подписывает с Украиной новую программу

Еврокомиссия выделит Украине 500 миллионов евро в рамках программы бюджетной поддержки. Эта программа позволит гарантировать образование и проживание ВПЛ и поддержку сельскохозяйственного сектора.

Соответствующее объявление в Брюсселе сделал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. 5 сентября он рассказал о документах, которые будут подписаны в рамках заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС.

К теме Россия не должна получать сверхприбылей: Зеленский обсудил с фон дер Ляйен важные шаги

Еврокомиссия подписывает 4 соглашения с Украиной

Сообщается, что Европейская комиссия подписала четыре секторальных соглашения с Украиной, чтобы еще больше усилить сотрудничество Украины с ЕС.

Первое – ЕК и Украина подписывают новые 500 миллионов евро в программу бюджетной поддержки как часть обещания, анонсированного президентом в рамках кампании поддержки для Украины в апреле и на конференции высокого уровня, которая прошла в мае в Варшаве. Это финансирование позволит гарантировать проживание и образование для внутренне перемещенных лиц, а также будет поддерживать сельскохозяйственный сектор,

– сказал Мамер.

Кроме того, Еврокомиссия подпишет ряд других соглашений. Среди них – об участии Украины в программе Европейского Союза "Цифровая Европа". Другое соглашение позволит Украине участвовать в налоговой программе.

Боррель призвал задуматься над гарантиями безопасности для Украины

Накануне вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель призвал задуматься над гарантиями безопасности для Украины. Боррель заметил, что Евросоюз был на стороне украинцев с самого начала войны, ведь "поставлена ​​на карту" общая безопасность.

К теме – Лиз Трасс стала премьер-министром Британии: смотрите видео