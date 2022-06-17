Еврокомиссия предварительно согласовала предоставление Украине статуса кандидата, но будут условия, – СМИ

Еврокомиссия на 16 июня уже согласовала предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Однако для этого может быть выдвинуто несколько условий.

Об этом стало известно из публикации журналиста "Радио свобода" Рикарда Йозвяка. Кроме этого, детали согласованного решения обнародовало издание Bloomberg.

Заметьте Завтра – послезавтра будет много новостей для Украины, верю, что положительных – Зеленский

Статус кандидата ЕС предоставят также Молдове.

По данным Йозвяка, Европейская комиссия пришла к предварительной договоренности о предоставлении статуса кандидата на вступление Украине и Молдове. Кроме того, вскоре такую возможность могут предоставить и Грузии. Однако относительно последней страны этого перечня, то решение будет принято только после обсуждения лидерами Еврокомиссии, которое должно состояться через неделю.

Когда Еврокомиссия рекомендует предоставить статус кандидата Украине

По данным СМИ, главный исполнительный орган ЕС рекомендует предоставить Украине статус кандидата уже в пятницу 17 апреля. Об этом сообщили анонимные источники, знакомые с планами европейского руководства.

Процедура усложнена разнообразием мнений среди 27 стран-членов, принимающих окончательное решение продвигать процесс вперед,

– говорится в публикации.

Когда Украина станет кандидатом на поступление, начнется очень долгий процесс подготовки государства. Нашему государству нужно будет выполнить несколько шагов, необходимых для полноценного присоединения. Ранее в Bloomberg сообщали, что говорится об усилиях по укреплению верховенства права , а также борьбе с коррупцией в Украине.

Риторика Шольца и Макрона резко поменялась

Президент Франции Эмануэль Макрон ранее делал заявления, которые могли указывать на то, что нам и народу Молдовы будет предложен "промежуточный вариант" соглашения. Он говорил, что должно быть новое объединение стран, которые стремятся присоединиться к ЕС и даже внесли соответствующий проект в Европарламент. Также неоднозначные заявления звучали от канцлера Германии Олафа Шольца.

Однако уже 16 июня были озвучены совсем другие мнения. Это произошло во время совместного приезда в Киев Макрона с Шольцом, премьером Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Иоганнисом. Все эти лидеры открыто поддержали предоставление Украине статуса кандидата .

К теме – пресс-конференция Зеленского и западных лидеров в Киеве: смотрите видео