Еврокомиссия завершает наработку пакета потенциальных санкций против России, – СМИ

На днях Еврокомиссия завершит работу над пакетом санкций, которые могут ввести против России. Речь идет об ограничениях против финансового и энергетического сектора и олигархов, близких к Владимиру Путину.

О мощных потенциальных санкциях против России польское агентство сообщает со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.

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Еврокомиссия завершает разработку санкций против России

Собеседник издания сообщил, что на этой неделе Еврокомиссия завершит работу над пакетом возможных санкций против России.

Речь идет об ограничениях в отношении финансового и энергетического сектора, а также олигархов, близких к главе Кремля Владимиру Путину. Изучают также, какая продукция попадет под запрет на экспорт в Россию, если ее руководство пойдет на обострение ситуации.

Источник рассказал, что при подготовке пакета ограничений Еврокомиссия консультируется с отдельными странами-членами и находится в тесной координации с США.

В частности, на днях делегация ЕС ездила в Вашингтон для согласования деталей санкций.

Собеседник подытожил, что Евросоюз будет иметь уже готовые санкции и в случае необходимости сможет оперативно их одобрить.

ЕС и Великобритания анонсировали жесткие санкции: что известно

Ранее Евросоюз сообщил, что готовит пакет санкций против России. Они будут не только персональными, но и экономическими, финансовыми и торговыми. Ограничения также анонсировала и Великобритания. Там уточнили, что санкции затронут российских олигархов и ключевых сторонников Владимира Путина.

Кроме того, в ЕС заверили, что новые ограничения лишат Россию стратегических амбиций.

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