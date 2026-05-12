Европа кардинально изменила отношение к переговорам Украины и России, Подоляк

Украина предложила Европе присоединиться к переговорному процессу с Россией через конкретный формат безопасности – в частности через идею взаимного прекращения ударов по аэропортам. Это снова подняло вопрос, готовы ли европейские страны не только поддерживать Киев, но и брать на себя более заметную роль в разговоре о завершении войны.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала заявил, что Европа действительно начала смотреть на эту тему иначе. По его словам, причина не только в Украине, но и в том, что сама Россия все ощутимее создает риски уже для европейской безопасности.

Европа должна быть за столом переговоров

Предложение о взаимном прекращении ударов по аэропортам для Киева важно не только как отдельный шаг в разговоре с Россией.

Напомним! 11 мая Украина предложила Евросоюзу начать отдельный разговор с Россией относительно так называемого "аэропортового перемирия" – взаимного отказа от ударов по авиационной инфраструктуре. В Киеве считают, что такая тема может задеть и Москву, потому что ее аэропорты становятся все более уязвимыми, однако Олег Лесной отметил: без усиления давления на Кремль даже такая точечная договоренность не даст результата.

Через такие форматы Украина пытается втянуть Европу в более широкую дискуссию о том, какой будет безопасность на континенте после войны, потому что нынешняя конфигурация переговоров без самих европейцев выглядит неестественно.

Европа искала такие возможности, и Украина всегда готова пойти ей навстречу, чтобы за столом переговоров сидела Европа. Для меня вообще странная конфигурация, когда Европы нет, если мы говорим о войне в Европе и о рисках для Европы,

– сказал Подоляк.

Он отметил, что Россия уже создает для европейских стран не теоретическую, а прямую угрозу. Речь идет и о гибридных атаках, и об ударах по критической инфраструктуре, и о необходимости уже сейчас думать, как сдерживать Москву после завершения боевых действий.

Важно! The Telegraph писало, что Россия скупает недвижимость в Европе и уже приобрела объекты по меньшей мере в 10 странах, которые потенциально могут использоваться для диверсий, хранения оружия, дронов или работы агентов под прикрытием. Глава MI6 Блез Метревели отметила, что Кремль испытывает НАТО действиями в "серой зоне", то есть ниже порога открытой войны.

Поэтому в европейских столицах все четче понимают: вопрос не только в поддержке Украины, но и в собственной обороне.

Сегодня Европа, во-первых, выглядит гораздо более субъектно. Во-вторых, она абсолютно точно понимает, что должна самостоятельно выполнять функцию обеспечения своих элементов обороны и безопасности,

– подчеркнул советник Офиса Президента.

Европа, по его словам, движется медленно, потому что там до сих пор хватает бюрократии, страхов и политических колебаний. Но сам подход уже изменился: европейцы хотят не просто наблюдать за переговорами, а влиять на их содержание.

Кто может представлять Европу в переговорах?

В то же время появление Европы за столом переговоров не означает, что там может быть любой посредник. Если Евросоюз действительно хочет влиять на будущие решения, его не могут представлять люди, которые годами были связаны с российскими государственными интересами.

Другое дело – кто должен от имени Европы присутствовать за столом переговоров. Это точно не могут быть такие кандидатуры, о которых говорит Путин, вроде Шредера. Он десятилетиями официально работал в наблюдательных советах российских госгигантов, таких как "Газпром", и получал непосредственные деньги от Российской Федерации. Безусловно, он является полным ангажементом Российской Федерации,

– сказал Подоляк.

Он отметил, что проблема не только в отдельных фамилиях.

Важно! 11 мая Кая Каллас заявила, что Герхард Шредер не может быть посредником в переговорах между Россией и Евросоюзом, потому что является "российским лоббистом", и в таком случае Путин фактически будет сидеть по обе стороны стола. Шредер был канцлером Германии в 1998 – 2005 годах, а после отставки сохранил тесные политические и экономические связи с Кремлем, работал в российских энергетических компаниях и даже после начала полномасштабной войны не дистанцировался от Москвы.

Внутри самой Европы до сих пор есть политические силы, которые продолжают говорить о России как о возможном партнере и предлагают возвращаться к старой модели сотрудничества.

К сожалению, в Европе все еще есть определенные политические партии, политические группы, которые продолжают говорить о том, что Россия – это неплохой партнер, что с Россией надо вести дела, что с Россией можно заниматься бизнесом,

– добавил он.

Именно с этим, по его словам, Украине тоже придется работать. Без изменения такого отношения Европе будет трудно перейти от осторожных заявлений к реальной роли в переговорах.

Российские угрозы для Балтии и НАТО

23 апреля 2026 года Михаил Подоляк комментировал заявления Владимира Зеленского о рисках для стран Балтии и сказал, что Россия вместе с Беларусью провокационно действовала на их границах. Он назвал Нарву в Эстонии и Даугавпилс в Латвии городами, где Москва сохраняет повышенное влияние.

Зеленский предупреждал о возможной опасности для Балтии, а Подоляк объяснил, что угрозу видит не в полномасштабном вторжении, а в диверсионных группах, местных русскоязычных ячейках и провокациях флотом и авиацией. В качестве ответа на это он предложил обновить европейское оборонное пространство и создать новый региональный альянс.

Ранее, 16 апреля 2026 года Андрей Коваленко сказал, что Кремль начал рассматривать гибридные операции против НАТО раньше, чем это прогнозировали ранее, когда основной риск относили к 2027 – 2032 годам. Он связал это с публичными спорами внутри НАТО и ЕС, которые Россия восприняла как шанс на раскол союзов.