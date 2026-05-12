Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук, напомнив, что во властных кругах Украины не один год продолжаются разговоры о необходимости открыть аэропорты.

Смотрите также "Это просто апокалипсис": в России – коллапс в аэропортах, пассажиры теряют голову из-за "закрытого неба"

Запрет на атаки по аэропортам: реально ли воплотить это?

Украинские военные сегодня в условиях войны, как отметил Лакийчук, гарантировать стопроцентную безопасность аэропортов не могут. Он подчеркнул, что открывать сейчас аэродромы – крайне опасно, ведь туда может прилететь российская ракета.

Сибига пытается найти выход из ситуации, в который я совсем не верю,

– озвучил Лакийчук.

Сложности испытывает не только Украина, а теперь и Россия, ведь из-за активности украинских дронов страна-агрессор вынуждена временно закрывать аэропорты и отменять рейсы. Как следствие, россияне застревают на терминалах в ожидании вылета, что уже спровоцировало истерику в соцсетях. Пассажиры делятся видео с жалобами на то, что становятся заложниками и не могут осуществить запланированный маршрут.

К сведению! 8 мая в России на определенный период прекратили работу сразу 13 аэропортовво Владикавказе, Волгограде, Астрахани, Краснодаре, Сочи, Геленджике, Грозном, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Ставрополе, Элисте. Это стало следствием попадания в Ростове-на-Дону беспилотника в админздание "Аэронавигации". Из-за инцидента руководству пришлось менять расписание рейсов.

Размышляя над тем, может ли эта ситуация повлиять на российское руководство и подвести его согласиться на так называемое "аэропортовое перемирие", руководитель программ безопасности Центра глобалистики заметил, что вряд ли глава Кремля учитывает настроения своего населения.

"Ему безразлично закрыты или открыты российские аэропорты, главное, что на Валдай военный вертолет прилетит, его посадят и доставят в Геленджик под прикрытием истребительной авиации. А каждый гражданский Airbus истребители сопровождать не будут. Какое ему дело, сидят ли там россияне в Пулково или в Домодедово", – озвучил Лакийчук.

Заметьте! По мнению политолога, президента аналитического центра "Политика" Олега Лисного, такой инициативой Украина пытается дать Европе инструменты для действий, чтобы она проявила себя в переговорном процессе. Он уверен, что если на Кремль не давить, то перемирие не будет результативным и хорошее предложение будет разбиваться о наглость российского диктатора.

Что предлагает украинский МИД?

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что Украина хотела бы договориться о том, чтобы с обеих сторон (Украины и России) не было ударов по авиационной инфраструктуре. По его мнению, сегодня Кремль должен быть в этом заинтересован.

Ведь крупные российские аэропорты, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, испытывают сложности из-за налетов украинских беспилотников. Украинская сторона озвучила предложение, чтобы Евросоюз предусмотрел специальную рабочую группу для обсуждения этого вопроса, и инициирует создание отдельного дополнительного трека переговоров по этому поводу.