Европа должна срочно проснуться, – обращение Зеленского из-за обстрелов Запорожской АЭС

Зеленский срочно обратился к миру из-за обстрелов Запорожской АЭС. Он предупредил, что Россия хочет повторить Чернобыль.

Горит самая большая АЭС Европы, российские танки расстреливают атомные блоки. Зеленский подчеркнул, что танки оборудованы тепловизорами, то есть они знают, куда стреляют.

Важно Сейчас Россия обстреливает Запорожскую АЭС, – Зеленский

Россия хочет повторить Чернобыль

Президент подчеркнул, что обращается ко всем, кто знает слово "Чернобыль". Он напомнил о глобальной катастрофе, с последствиями которой боролись сотни тысяч человек.

По словам президента, Россия хочет повторить Чернобыльскую катастрофу, однако это будет в 6 раз масштабнее, потому что на ЗАЭС есть 6 энергоблоков, а не один

Европейцы, очнитесь, пожалуйста!

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что обсудил ситуацию с партнерами. В частности, с Олафом Шольцом, Анджеем Дудой, Джо Байденом, с главой МАГАТЭ Гросси, Борисом Джонсоном.

Такое происходит впервые в истории

Зеленский отметил, что ни одно государство никогда не обстреливало атомные энергоблоки. Такое происходит впервые в истории человечества.

"Государство-террорист прибегло и к ядерному террору. Российские пропагандисты угрожали засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угроза, теперь это реальность", – сказал глава государства.

Если будет взрыв – конец Европе

Наши ребята всегда держали АЭС в безопасности, чтобы не было провокаций, чтобы никто не мог захватить и заминировать станцию, чтобы потом шантажировать ядерной катастрофой весь мир.

Надо остановить российских военных немедленно!.. Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европы,

– подчеркнул Зеленский.

В заключение он добавил, что остановить Россию сейчас может только Европа.