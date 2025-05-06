В Европейской комиссии заявили о намерении полностью прекратить импорт российского газа до конца 2027 года. Такой шаг сегодня является вполне реалистичным – в отличие от 2022 года.

Тогда экономика стран ЕС, особенно Германии, была критически зависима от российского газа. Сегодня же, как рассказал 24 Каналу политолог Валерий Дымов, газ России можно легко заместить.

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Как Европа может отказаться от российского газа

Падение объемов экспорта российского газа и нефти, снижение цен и ослабление бюджетных доходов приводят к экономической нестабильности в самой России. Несмотря на попытки сохранить финансовую устойчивость, у Кремля растут расходы на войну, что усиливает инфляцию и дефицит бюджета.

Европа, наоборот, имеет возможность окончательно заместить российский газ. Однако есть риски: определенные политические фигуры, например премьер Венгрии Виктор Орбан, используют свое положение для шантажа внутри ЕС.

Вместо того чтобы изолировать таких деятелей, им позволяют влиять на общие решения. В результате мы видим "копии" Орбана в других странах – Роберт Фицо в Словакии, возможное возвращение пророссийских сил в Польше и Болгарии.

Валерий Дымов призвал ЕС реформировать систему управления, чтобы исключить подобный шантаж. Не может быть так, что в центре Европейского Союза отдельные политики считают Брюссель врагом, а Владимира Путина – союзником. Это уже вопрос к европейским институтам.

Относительно Германии: положительные изменения уже происходят. Например, новый канцлер Фридрих Мерц заявляет о необходимости гарантировать безопасность Германии и Европы – независимо от США. Это важный сигнал.

Европа открыла глаза. Теперь надо открыть глаза Трампу,

– отметил политолог.

Поэтому Европа просыпается, и это дает надежду. Впереди – не упадок, а возрождение.