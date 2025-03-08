Выгодно и для Украины, и для Европы: авиаэксперт назвал преимущества инициативы "Небесный щит"

Европейцы могут создать "Небесный щит" для защиты неба над украинскими территориями, за исключением линии фронта и восточных областей. Инициатива была предложена еще в начале полномасштабного вторжения России и имеет ряд преимуществ как для Украины, так и для Европы.

Украинская авиация сможет приблизиться к фронту, одновременно Европа получит ценный опыт в перехвате ракет и не только это. Обо всех преимуществах этой инициативы рассказал 24 Каналу бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

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Какие преимущества "Небесного щита"

Бывший офицер Воздушных сил рассказал, что инициатива создания "Небесного щита" уже давно обсуждается в Европе. Он неоднократно подчеркивал, что это очень перспективная инициатива, к которой Украине стоит присоединиться.

Проект был предложен в начале полномасштабного вторжения, когда Европа и Турция поняли, что важно закрыть воздушное пространство от возможных атак со стороны России. Правда, много дронов и ракет уже давно проникают на территорию европейских стран, но их пока не перехватывают.

В то же время польская авиация уже подтвердила, что кроме самолетов, активно работают и наземные системы противовоздушной обороны. Поэтому, по мнению Храпчинского, если Украине удастся договориться с Европой по этой инициативе, это было бы очень полезно. Часть авиации, которая сейчас привлечена к охране воздушного пространства, могла бы работать более эффективно на линии фронта или на Востоке, что значительно усилило бы возможности ПВО.

Благодаря такому сотрудничеству Европа также получила бы ценный опыт в перехвате крылатых ракет Х-101 и Х-555, потому что пока их возможности ограничены старыми системами, которые используются для учений. Это будет важный боевой опыт для европейских пилотов, а также возможность для сотрудничества с украинскими летчиками и наземными системами ПВО.

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Эта инициатива может стать основой для создания единой системы ПВО. Впоследствии это позволит улучшить различные уровни обороны и сможет включать новые технологии, например, в борьбе с ударными дронами. Украина уже имеет большой опыт в перехвате таких беспилотников, поэтому он может быть полезным для Европы, поскольку ни одна страна не была полностью готова к таким угрозам.

Из этого будет больше пользы для Европы, чем тех опасений, которые они выражают,

– пояснил Анатолий Храпчинский.

Что известно об инициативе создания "Небесного щита"

Издание The Guardian сообщает, что европейские военные могут создать "Небесный щит" для защиты неба над Киевом и западными областями Украины от российских атак, что предусматривает развертывание около 120 истребителей.

Такой щит может стать частью воздушного пространства, что будет функционировать отдельно от НАТО, и охватывать украинские АЭС, Одессу, Львов, но без линии фронта или Востока страны. Проект разработан военными экспертами, в частности бывшими планировщиками королевских ВВС, в сотрудничестве с украинской армией.

Однако в материале также указано, что есть беспокойство. Мол, "Небесный щит" может стать прямой эскалацией для России, поэтому пока неизвестно, как именно этот проект будет реализован.