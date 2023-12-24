"Украина будет в ЕС и НАТО": как меняются взгляды Европы на войну в Украине

Европа отдает себе отчет, что Украина не может проиграть в войне с Россией. При этом партнеры понимают и важность оказания помощи нашей стране.

Северные страны, в частности, не прекратят свою поддержку. В этом убежден политолог-международник Руслан Осипенко. В разговоре с 24 Каналом он подчеркнул, что Европе важно сохранять свою субъектность.

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Интеграция Украины

Страны Европы делают шаги на опережение, утверждает Руслан Осипенко. Они подписывают договоры, не рассчитывая на НАТО.

"То есть они страхуются на случай, если Трамп придет и заберет войска с континента, военно-политические договоры будут действовать двусторонние", – отметил он.

И эти страны будут продолжать поддерживать Украину. То есть, помощь будет идти на двустороннем уровне через страны. Кроме этого, у европейцев есть план "Б".

"Если не удастся проголосовать за 50 миллиардов, то будет фонд и через страны будут передавать деньги", – сказал Осипенко.

Отметим, 1 февраля должен пройти саммит ЕС, где будет обсуждаться выделение 50 миллиардов евро для Украины. Ранее Венгрия, в частности, премьер-министр Виктор Орбан, наложила вето на соответствующее решение.

Москва играет своих последних агентов влияния. И они вынуждены физически блокировать евроинтеграционные процессы,

– объяснил позицию венгерского политика эксперт.

Впрочем, ни Орбан, ни Фицо, также ведущий антиукраинскую политику, больших ролей не сыграют, считает Руслан Осипенко. Ведь риторика в отношении Украины меняется, в частности, в евроинтеграционных процессах и членства в Альянсе.

"Шольц и руководители (Альянса – 24 Канал) говорят, что Украина будет в НАТО, потому что армия, которая перешла на натовские стандарты и защищает страну, уже по сути является частью НАТО. Это решение нужно формально закрепить. Тренды изменились на противоположные. Украина будет как в ЕС, так и в НАТО", – добавил он.

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