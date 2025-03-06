"Небесный щит" над Украиной: Европа может создать защиту для части областей, – The Guardian

Военно-воздушные силы стран Европы могут развернуть для защиты неба над Киевом и западными областями Украины от российских атак. В рамках этого есть возможность привлечения около 120 истребителей.

Об этом в четверг, 6 марта, сообщило The Guardian со ссылкой на план, который разработали военные эксперты, передает 24 Канал. В то же время, согласно обнародованной информации, будут пытаться избежать эскалации отношений с Россией.

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Как Европа может защитить украинское небо

По данным издания, европейский "Небесный щит" может стать зоной защиты воздушного пространства, которая будет действовать отдельно от НАТО, чтобы остановить атаки российских крылатых дронов и ракет на города и объекты инфраструктуры. Это может стать частью "перемирия в небе", которое предлагал украинский президент.

Он (щит – 24 Канал) будет охватывать три рабочие украинские АЭС, города Одессу и Львов, но не линию фронта или восток страны – и, согласно недавно опубликованной статье, может "достичь большего военного, политического и социально-экономического влияния", чем 10 тысяч европейских сухопутных войск,

– говорится в статье.

Сейчас сторонниками такого плана являются бывший генерал ВВС США и верховный главнокомандующий НАТО в Европе Филипп Бридлав, экс-генерал британской армии и заместитель верховного главнокомандующего НАТО в начале прошлого десятилетия Ричард Ширрефф и бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Такую идею поддерживает и экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, по словам которого, реализация "Небесного щита" стала бы важной частью усиления Европы, которая бы гарантировала безопасность Украины. Проект разрабатывали бывшие планировщики Королевских военно-воздушных сил, которые работали с украинской армией.

"Беспокойство в западных политических кругах вызывает риск того, что истребители стран-членов НАТО могут оказаться непосредственно в конфликте с Россией, что может привести к опасной эскалации боевых действий, если самолет с обеих сторон будет атакован или сбит", – отмечают журналисты.

Впрочем, по мнению сторонников проекта, риск для пилотов "Небесного щита" является низким, поскольку еще с начала 2022 года Россия не решается летать за пределы существующей линии фронта. Разработчики плана говорят, что фактическое разграничение с российскими самолетами будет составлять более 200 километров.