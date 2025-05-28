Недавно появилось сообщение, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальнобойности оружия для Украины. Политолог Георгий Чижов рассказал 24 Каналу, что таким образом Европа пытается вернуть себе субъектность.

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Удары вглубь российских территорий

Георгий Чижов подчеркнул, что канцлер Германии Фридрих Мерц недавно сделал заявление, что все ограничения по ударам по России западным оружием сняты вроде бы несколько месяцев назад.

Мы видим политическую волю. Европейцы намерены помогать Украине, а маневры Путина их не обманывают и не останавливают,

– сказал он.

Силы обороны могли уже атаковать территорию России оружием западных партнеров, однако Кремль, вероятно, скрыл это.

Важно! Франция имеет на вооружении крылатые ракеты MdCN с дальностью более 1000 километров, которые теоретически могут стать частью помощи Украине. Хотя пока решений об их передаче нет, эксперты считают, что этот вопрос стоит поднять в условиях усиления потребности в дальнобойном оружии.

Однако Украине, возможно, не хватает ракет, но в Европе заявляли, что готовы помочь с этим. Более того, там рассматривают вариант собирать деньги для того, чтобы покупать американские средства поражения, если в США будут не против их продавать.

Эти новости подбадривают, однако если бы ракеты и самолеты F-16 были в Украине еще в 2023 году, то война могла развиваться совсем по-другому. Сейчас это все происходит, но как обычно с опозданием,

– отметил политолог.

Он добавил, что удары Украины по территории России создают проблемы для Кремля и показывают, что россияне все же не могут продолжать войну вечно.