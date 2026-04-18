Абсолютно не готовы к войне, – эксперт из Британии раскрыл слабые места Европы

Дональд Трамп поставил Европу перед фактом того, что ей придется самостоятельно заниматься собственной безопасностью. Поэтому сегодня европейские страны пытаются активно наращивать оборонный потенциал. Важную роль в этом может сыграть Украина.

Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом представитель аналитического центра The Henry Jackson Society Николай Кузьмин, подчеркнув, что Европа сегодня активно работает по созданию большого милитарного концерна, на что выделено 800 миллиардов евро. Это означает, что европейские оборонные компании будут работать в консолидированном режиме.

Как Украина может быть вовлечена в оборонную программу Европы?

Кузьмин отметил, что из этих 800 миллиардов лишь около 400 миллиардов пойдут именно на военное вооружение. На создание инфраструктуры, дорог, логистических компаний и т.д. будет потрачено еще 400 миллиардов. Поэтому фактически Европа выделяет только 400 миллиардов именно на вооружение.

Однако эта сумма в Европе и России имеет разную ценность. Производство, зарплаты другие расходы в России будут стоить значительно меньше, чем в Европе. В России делают более дешевые вещи, да еще и значительно быстрее, из-за того, что у них нет такой бюрократии. Однако изготавливают худшие образцы. И в этом есть плюс для Европы,

– подчеркнул он.

Украина же, по его словам, будет центром оборонно-стратегической концепции Европы. Она заключается в том, что Киев производит очень много вещей дешевле. Также Украина остается первой передовой страной по тестированию оружия.

Обратите внимание! В украинской компании Fire Point отметили, что создают ежедневно сотни ударных беспилотников большой дальности, которые применяются для атак по территории России. При этом каждый такой БпЛА стоит около 50 тысяч евро. Кроме того, Fire Point производит три ракеты "Фламинго" в день. Цена за единицу "Фламинго" составляет около 600 тысяч евро. Однако в производстве этих ракет есть определенные проблемы, связанные с двигателями.

Потому что оружие не будет полезным, если оно не может быть использовано. Так же, когда украинцы участвуют в учениях со странами НАТО, то оказывается, что западные технологические достижения не работают на поле боя. Тогда оказывается, по словам Кузьмина, что одна украинская дивизия "побеждает" 3 – 4 натовских. И это плохой сигнал для Европы.

Они абсолютно не готовы к войне. Европейцы имеют системы, похожие на HIMARS, которые украинцы использовали также на войне, и неплохие дроны и другие технологии. Проблема заключается в том, что они не протестированы и иногда не могут работать. А также у Европы нет масштабирования,

– отметил представитель аналитического центра.

Если вспомнить Вторую мировую войну, то Европа и даже Советский Союз победили из-за того, что работал американский военный комплекс, который предоставлял дешевое оружие и технику. И когда сегодня США выходят из этого уравнения, у Европы, по его мнению, нет пока большого концерна, который мог бы быстро строить и масштабировать их проекты.

Поэтому, как считает Николай Кузьмин, прежде всего нужно думать, как перестроить крупные европейские автомобильные концерны для изготовления дронов, снарядов и другого вооружения. Ведь, если делать ценное инновационное оружие, возникнет много проблем, когда оно очень быстро закончится.

Как Украина сотрудничает с европейцами в оборонной сфере?